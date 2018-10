FOTOD JA VIDEO! Tallinn autasustas pidulikul galal parimaid õpetajaid

"Mul on hea meel, et oleme jõudnud selleni, et saame erivajadustega õpilasi rohkem toetada," sõnas logopeed Eeva Laul eileõhtusel õpetajate autasustamise galal.

"Mul on hea meel, et oleme jõudnud selleni, et saame erivajadustega õpilasi rohkem toetada," sõnas logopeed Eeva Laul eileõhtusel õpetajate autasustamise galal.

Pidulikule õhtule oli oodatud rohkem kui 300 kooli juhti, õpetajat, lastaiajuhti ja lasteaiaõpetajat.

Küll aga tasub meeles pidada, et koolimajas ei tööta mitte ainult õpetajad, vaid ka näiteks tugispetsialistid, psühholoogid ja logopeedid, kellel on samuti väga suur roll laste arengus, kellel on erivajadused.

32. keskkooli logopeed ja Eeva Laul räägib, et kui ta 95. aastal selles ametis alustas, oli ta üksinda. Nüüdseks on nende koolis kaks psühholoogi, üks sotsiaalpedagoog, kaks eripedagoogi ja logopeed.

"Kui näeme, et lapsel tekivad probleemid õppimise või käitumisega, peame leidma sellele lapsele sobiva keskkonna ja sobivad meetodid," räägib logopeed Eeva Laul. "Mõnele lapsele on vaja ümber vähem inimesi, teine tahab ennast rohkem liigutada, mõnele sobiks paremini käia koolis pärastlõunasel ajal. Me peame nende erisustega arvestama ja mul on hea meel, et oleme selleni jõudnud."

"Mul on hea meel, et Eesti riik ja Tallinna linn tunnustavad ja tänavad õpetajaid mitu korda aastas," rääkis Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

"Ma hea meelega kutsuksin kõiki, kes on haridusvaldkonnaga seotud, aga kahjuks ei ole see võimalik," selgitas Belobrovtsev. "Nende inimeste näol, kes on täna siia kutsutud, tunnustame ja täname kõiki meie haridustöötajaid."

Meeldejäävalt ürituselt said kõik võitjad ja nominendid kinnituse ja tunnustuskirja ning abilinnapea avaldas lootust, et see tore päev jääb kõigile kauaks meelde ning nad jätkavad tööd sama innustusega.