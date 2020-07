FOTOD JA VIDEO: Tallinna Biennaal avati publikule uue kunstigaleriiga

"Maal on emotsionaalselt väga laetud, juba ühest teosest on võimalik saada lõpmatuseni energiat ja kogeda kunstniku emotsioone. Kuna äsja lõppenud eriolukord mõjus raskelt kohalikele kunstnikele, plaanime oma esimesel tegevusaastal jagada eelkõige nende loomingut," tutvustas Solaris Galerii asutaja Meelis Tammemägi.

"Maal on emotsionaalselt väga laetud, juba ühest teosest on võimalik saada lõpmatuseni energiat ja kogeda kunstniku emotsioone. Kuna äsja lõppenud eriolukord mõjus raskelt kohalikele kunstnikele, plaanime oma esimesel tegevusaastal jagada eelkõige nende loomingut," tutvustas Solaris Galerii asutaja Meelis Tammemägi.

Tallinnas tegutseb uus kunstigalerii Solaris, mis avati Tallinna Biennaali avasündmusena. Alexela kontserdimaja kõrval asuv galerii plaanib näidata eelkõige Eesti ja välismaiste maalikunstnike loomingut.

Solaris Galerii asutajate Tammemägi ja Daisy Inslermanni sõnul soovivad nad uue galeriiga tõsta pjedestaalile kaasaegse maalikunsti. "Maal on emotsionaalselt väga laetud, juba ühest teosest on võimalik saada lõpmatuseni energiat ja kogeda kunstniku emotsioone. Kuna äsja lõppenud eriolukord mõjus raskelt kohalikele kunstnikele, plaanime oma esimesel tegevusaastal jagada eelkõige nende loomingut. Edaspidi leiab meie galeriist ka välismaiste artistide teoseid," kommenteeris Tammemägi.

Kuigi kavandatavate näituste pearõhk saab olema maalikunstil, eksponeeritakse Solarises edaspidi ka fotokunsti, disaini ja arhitektuuri. "Iga külastus galeriisse saab olema külastajate jaoks kui väike rännak. Ruumikujunduslike elementidega soovime rääkida Eesti ja Skandinaavia disainerite lugu ja tutvustada nende kunsti," lisas Tammemägi.

Tallinna Biennaali peakorraldaja Andra Orn ütles, et Solaris Galerii on olnud oodatud sündmus. "Eesti kunstimaastikul on laiemale publikule suunatud kunstigalerii avamine väga oluline sündmus ning meil on suured ootused, et uus maalikunstile suunatud galerii meelitaks ligi uut publikut. Solaris Galerii ruumid on juba ise kui kunstiteos ning väärivad eraldi väljatoomist, et inimesed oskaksid märgata," rääkis Orn.

Galerii nimisponsor Solarise kommunikatsioonijuht Andres Paomees rääkis avaüritusel, et keskus on aastaid toetanud erinevas formaadis kultuuri. "Oleme juba kaua mõelnud sellele, et keskuses võiks olla ka püsivam pind kunsti jaoks. Meelise ja Daisy näol sattusid meie teele õiged inimesed, tänu kellele sai see unistus nüüd teoks," sõnas Paomees.

Galerii avanäitusel on väljas noorte maalikunstnike Mariia Bonchuki ja Julia Valtaneni ning rännumehest kunstniku Tarrvi Laamanni värvikirevad teosed. Kõikide kunstnike näitusel väljapandud maalid on inspireeritud loodusest.

Uus galerii asub Alexela kontserdimaja kõrval sammaste vahel, kuhu kavandas algselt Sakala Keskuse peasissepääsu selle arhitekt Raine Karp.

Tallinna Biennaali raames on Solarise keskuses 30. juulini üleval kaks Edward von Lõnguse teost. Keskuse esimesel keskusel pöörduste lähedal asub Lõnguse installatsioon rahaautomaadist, kust saavad külastajad võtta tänavakunstniku kujundatud rahatähti. Alexela kontserdimaja poolses küljes on esmakordselt tervikuna vaadatav kunstniku 12-meetrine suurteos "Surmatants", mis on inspireeritud Bernt Notke samanimelisest altarimaalist Niguliste kirikus.