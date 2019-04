Uus abilinnapea kandidaat Betina Beškina on töötanud linnavalitsuses seitse aastat. Kõlvart sõnas, et Beškina on linnasüsteemis pikka aega töötades tõestanud ennast tööka ja aktiivse inimesena, kes on valmis õppima, ennast arendama ja panustama eesmärkide saavutamisse. "Kahtlemata on tegemist väga olulise ja mahuka valdkonnaga, kuid olen kindel, et uus abilinnapea on valmis seda vastutust kandma ning töötab selle nimel, et Tallinn muutuks paremaks linnaks kõigile siin elavatele inimestele," ütles Kõlvart.

Keskerakonna Tallinna piirkondade nõukogu kogunes täna, et arutada kandidaate Tallinna abilinnapeade ametikohtadele. Linnavalitsus muutub võrreldes varasemaga kuueliikmeliseks ning vahetub sotsiaalvaldkonna eest vastutav abilinnapea.

Abilinnapeadena jätkavad Kalle Klandorf, Vadim Belobrovtsev, Eha Võrk, Andrei Novikov ja Aivar Riisalu. Riigikogusse suundunud Tõnis Mölderi asemel hakkab linna sotsiaalvaldkonda kureerima Betina Beškina. Tallinna piirkondade nõukogu esimees, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et linnavalitsuse meeskond on tugev ning suuri muudatusi koosseisus ta ei planeerinud. "Tänases linnavalitsuses on kogenud inimesed, kes on pälvinud pealinlaste usalduse aastate jooksul tehtud tööga. Olen nendega töötanud koos nii linnavalitsuses kui ka linnavolikogu esimehena ja usaldan nende professionaalsust," põhjendas Kõlvart.

Uus abilinnapea kandidaat Betina Beškina on töötanud linnavalitsuses seitse aastat. Kõlvart sõnas, et Beškina on linnasüsteemis pikka aega töötades tõestanud ennast tööka ja aktiivse inimesena, kes on valmis õppima, ennast arendama ja panustama eesmärkide saavutamisse. "Kahtlemata on tegemist väga olulise ja mahuka valdkonnaga, kuid olen kindel, et uus abilinnapea on valmis seda vastutust kandma ning töötab selle nimel, et Tallinn muutuks paremaks linnaks kõigile siin elavatele inimestele," ütles Kõlvart.

Beškina sõnas, et sotsiaalvaldkond on teda alati kõnetanud ning uus amet pakub võimalust panustada kõige otsesemalt inimeste abistamisele. "Sotsiaalvaldkond on väga mahukas, sisse elamiseks läheb aega ja selleks tuleb hästi kõvasti tööd teha, sest nüansse on palju. Kindlasti teen koostööd volikogu sotsiaalkomisjoni esinaise Merike Martinsoniga, külastan hallatavaid asutusi, kohtun valdkonna asjatundjatega ja vastavate ühendustega," rääkis abilinnapea kandidaat.

Ta lisas, et Tallinn on aastatega sotsiaalvaldkonda palju panustanud, kuid teha on veel palju. "Suurem tugi puuetega inimestele ja omastehooldusele ning meie pealinna ligipääsetavamaks muutmine liikumisvaevustega inimestele on vaid mõned näited, millele soovin oma ametis rõhku panna," tõi Beškina välja.

Täna teatasid Keskerakond ja Roheliste erakond, et abilinnapeana ei jätka Züleyxa Izmailova, kes keskendub erakonna arendamisele, et Rohelised poliitikamaastikul edaspidi enam jõudu omaksid. Linnavalitsuse koosseis jääb seega kuueliikmeliseks ning tema tööülesanded jaotatakse teiste abilinnapeade vahel ära. Abilinnapead peab kinnitama Tallinna Linnavolikogu, mille istung algab täna kell 16.00.

Tallinna linnavolikogu andis tänasel istungil heakskiidu linnapea Mihhail Kõlvarti ettepanekutele muuta linnavalitsuse struktuuri ja koosseisu, mille kohaselt väheneb abilinnapeade arv seitsmelt kuuele.

"Minu eesmärk on leida Tallinna linna juhtimisel tasakaal uuenemise ja stabiilsuse vahel. Tõin linnavolikogu ette meeskonna, milles on nii kogemust kui ka värsket verd," tutvustas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart uut linnavalitsuse struktuuri ja koosseisu.

Uueks linnavalitsuse liikmeks on sotsiaalvaldkonda kureerima asuv abilinnapea Betina Beškina (32), kes on seni töötanud Tallinna linnakantselei meediajuhina. "Betina Beškina on Tallinna linna heaks töötanud seitse aastat ja paistnud silma harituse, tugeva õppimisvõime ja töökusega," sõnas Mihhail Kõlvart. Beškina on sündinud Tartus, lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika erialal (täiskasvanuõpe) ja tegutsenud varasemalt mitmetes venekeelsetes kanalites ajakirjanikuna.

"Üks põhimõtteid oli jätkata pisut väiksema linnavalitsuse koosseisuga ja roheliste otsus linnavalitsusest taanduda tekitas selle võimaluse," ütles Mihhail Kõlvart. "Ma tänan abilinnapea Züleyxa Izmailovat tema senise panuse eest, seda eriti päikesepaneelide projekti juurutamise ning mahetoidu algatuse käimalükkamise eest." Kõlvart kinnitas, et Erakond Eestimaa Rohelistega koalitsioonilepingus kokku lepitu viiakse ka ellu.

Uues linnavalitsuses toimub mõningane tegevusvaldkondade ümberjagamine. Abilinnapea Aivar Riisalu jätkab ettevõtluse alal, tema vastutusalasse lisandub jäätmevaldkond, mis oli eelnevalt Izmailova alluvuses.

Abilinnapea Kalle Klandorf jätkab kommunaalvaldkonna juhina, lisaks hakkab ta juhtima keskkonnavaldkonda. Keskkonnaamet ja kommunaalamet liidetakse. Abilinnapea Andrei Novikov hakkab lisaks linnaplaneerimisele juhtima ka linnatranspordi valdkonda. Eha Võrk jätkab linnavara ala abilinnapeana, samuti töötab Vadim Belobrovtsev edasi hariduse, noorsootöö, kultuuri, spordi ja integratsiooni alal.