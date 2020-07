Neljapäevast laupäevani toimub traditsiooniline BASE-BOOGIE langevarjurite hüppemaraton.

Teletorni juhataja Jüri Kriisemann ütles, et suuremaks sünnipäevaks planeeritud üritused otsustati aasta võrra edasi lükata juba kevadel, kui Tallinna Teletorn oli eriolukorra tõttu külastajatele suletud kaks kuud. Nii on pandud ootele ajarännakud koos ajaloolase Jaak Juskega erinevate olümpiaobjektide juurde, samuti ootavad paremaid aegu hüljes Vigri koos fotonäitusega neist samadest olümpiarajatistest, mille avamisest tänavu möödub 40. aastat ning mis on veel tänagi Tallinnas viibiva välisturisti jaoks maamärgi tähendusega. Osalejate tervise huvides loobuti lasteprogrammide läbiviimisest ja tänavatoidu menüü pakkumisest. Traditsioonilistest tegevustest ongi Base-Boogie ainus ja sellel aastal osaleb üritusel 30 hüppajat 6. erinevast riigist. Lisaks Eestile on esindatud ka Soome, Taani, Poola, Prantsusmaa ja Austraalia. Samasugune üritus Malaisias Kuala Lumpuris jääb tänavu üldse ära ja Rotterdamis toimuv Euromast on lükatud septembrisse.

Laupäeva lõunast kella 16. toib Teletorni suveaias muusikasündmus Live Love Laugh, kus peaesinejaks on tuntud Saksa DJ Jan Blomqvist. Vihma korral liigub see üritus Teletorni sissepääsu ees oleva katusealuse ehk tunneli alale.

Eraldi tõi Jüri Kriisemann välja võimaluse kõigile eriolukorra-aegsetele eesliini töötajatele, kellele mõeldes on Tallinna Teletorn loonud Tänupileti hinnaga 5 eurot ja see on mõeldud tänuavaldusena kõigile meditsiinitöötajatele, politseinikele, kaitseliitlastele ja teistele operatiivtöötajatele, aga ka kõigile teenindussektoris eriolukorra ajal tööl olnutele ning nende pereliikmetele. Seda Tänupiletit on võimalik kasutada kuni 31. märtsini järgmisel aastal ning selle ostmiseks piisab töötõendi ette näitamisest. Arvestades keerulist olukorda kogu turismisektoris, on võimalik hakata ka Teletorni toetajaks ostes Toetaja pileti hinnaga 20 eurot.

Suve lõpuni on Tallinna Teletorn avatud igapäevaselt kella 12 kuni 21.