FOTOD JA VIDEO! Tallinna vanalinnas avati jõulusõimede tänav

Pidulik avamine toimus Niguliste kiriku juures, kus laulsid koorid, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma ja Rooma-Katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan õnnistasid Niguliste sõime ning linna juhtidele kingiti jõulusõimed. Seejärel alustati regilaulu saatel protsessiooni Niguliste tänavat mööda Vene tänavale ja kirikuõpetajad õnnistasid vaateakendel olevaid sõimi, vahendas BNS.

Vanalinna Hariduskolleegiumi, Miikaeli Ühenduse ja Maarjamaa haridusseltsi ainulaadne tänavanäitus toimus juba neljandat korda.

Lisaks koolides ja kogudustes valmistatud sõimedele saab näha eesti jõulusõimemeistrite kätetööd ning uhket lossikujulist Krakowi jõulusõime. Eelmisel nädalal kanti Krakówi jõulusõimede kunst UNESCO Inimkonna Vaimse Kultuuripärandi Esindusnimekirja. Vene tänaval on väljas ehtsad Krakówi sõimed Poola saatkonna kogust. Neist uhkeim on Poola kingitus EV 100 puhul, mis on meister Krzysztof Grela tehtud ja auhindadega pärjatud sõim.

Jõulusõimed on välja pandud Vene, Munga ja Apteegi, samuti Kuninga ja Niguliste tänava kohvikute, poodide, käsitöökodade ja koolimajade ning õpetajate maja akendele, kokku võtab väljapanek enda alla ligi 40 akent. Tallinna kommunaalamet ja Kadrioru park on lisanud tänavatele pidulikkust kuuskede ja valgusinstallatsioonidega, Vene tänava algust ehib ka väravakroon, mis annab märku tänaval toimuvast.

Näitus jääb avatuks 2019. aasta küünlapäevani.