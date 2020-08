FOTOD JA VIDEO! Tauno Kangro avas uue näituse Jaani kirikus

"Mul on suur rõõm, et mind usaldati ja mulle anti selline võimalus. Juba aastaid varem on mul olnud tahtmine seda näitust teha, aga siis veel ei olnud siin kõik nii kauniks tehtud. Nüüd on siia selle näituse tarbeks ka kaitseinglid maalitud," sõnas tuntud Eesti skulptor ja kunstnik Tauno Kangro.

Näitusel saab näha eskiise Kaarli kiriku evangelistidest. "Siin on ka mitmeid teisi töid, mis pärinevad erinevatest perioodidest. Mina mõtlesin julgelt ainult teema järgi, mitte selle järgi, millal nad tehtud on," ütles Kangro.

"Mul on hea meel vaadata oma töid siin hoopis teise pilguga ja mul on väga suur rõõm, et siin on nii ilus - need teosed tõesti sobivad siia," on Kangro rõõmus selle üle, et ta sai oma kodu kirikus näituse teha.

Tallinna jaani kiriku galerist Erkki Juhandi sõnul koosneb näitus kolmest osast: pronksskulptuurid, pastellmaalid teemal "Taevased väed" ja 1992. aastal Tauno Kangro Kunstiinstituudi lõputööna valminud neli evangelisti, mis olid tehtud Kaarli kiriku nišše arvestades.

"Skulptor ja kunstnik Tauno Kangro on toonud meieni uued teosed pealkirjaga "Taevased väed". Võib-olla tekitab see laiemat diskussiooni - kas on vaja uuesti jätkata evangelistide paigaldamisega või mitte. Igal juhul on nad siin meile nähtavad ja annavad sellele näitusele omamoodi nii ajaloolise kui ka piibelliku mõõtme," sõnas Juhandi.

Näitus on avatud kuni 4. septembrini külastajatele tasuta.