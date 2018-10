"Korruptsioonivaba ei ole ükski riik, ent Tallinn on nii suure prokuratuuri ja KAPO tähelepanu all, et ametnik, kes kontrollist hoolimata altkäemaksuga riskiks, oleks ääretult rumal," rääkis linnavolikogu keskfraktsiooni aseesimees Toivo Tootsen. "Kõigi nende asjade tulemusel on Tallinnas korruptsioon väga madal." Vaata volikogu infotunni otseülekannet siit!

"Korruptsioonivaba ei ole ükski riik, ent Tallinn on nii suure prokuratuuri ja KAPO tähelepanu all, et ametnik, kes kontrollist hoolimata altkäemaksuga riskiks, oleks ääretult rumal," rääkis linnavolikogu keskfraktsiooni aseesimees Toivo Tootsen. "Kõigi nende asjade tulemusel on Tallinnas korruptsioon väga madal." Vaata volikogu infotunni otseülekannet siit!

Volikogu infotunnis tutvustati volinike tööd ning sõna said ka fraktsioonide juhid.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal rääkis Tallinn-Helsingi tunnelist. "Endise majandus- ja taristuministrina arvan, et Tallinnal peaks olema konkreetne plaan Tallinna-Helsingi tunneli jaoks. See on tulevikuprojekt ja sellega peaks tegelema."

Keskfraktsiooni aseesimees Toivo Tootsen rõhutas, et volinike eesmärk on siiski ühine - et linnal läheks hästi.

"Oleme küll erinevad erakonnad, opositsioon ja koalitsioon, aga meil kõigil on ühine eesmärk. Et Eesti riik areneks ja rahvas elaks hästi. Me kõik soovime, et Tallinnal läheks võimalikult hästi."

Täna kuulutas Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart välja Tallinna aasta linnakodaniku valimised.

"Aasta linnakodaniku valimisega soovime tunnustada oma linna tublisid kodanikke kui ka märkida 26. novembril tähistatava kodanikupäeva pikaaegset traditsiooni," ütles Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. "Täna, kui tähistame Eestis esmakordselt omavalitsuspäeva riikliku tähtpäevana, on aasta linnakodanikuks sobiva inimese peale mõtlemine eriti sobilik."

Tallinna Linnavolikogu algatas aasta linnakodaniku valimise, et tunnustada Tallinna linna kodanikke, kes on möödunud aasta (kaheteist kuu) jooksul andnud oma panuse Tallinna rahvusvahelise maine parandamisele, linnaelu edendamisele, paremaks tegemisele ja muutmisele või on saatnud korda erilise teo. Kandidaadi saab esitada nii era- kui ka juriidiline isik, kandidaadiks esitatav peab olema Tallinna linna registrijärgne elanik. Esitamine toimub läbi Tallinna linna veebilehe ja Tallinna linnakodanik 2018 aunimetuse valimisel osalemiseks tuleb seda teha hiljemalt 12. novembril 2018. aastal.

Tallinna Linnavolikogus moodustatakse aasta linnakodaniku valimise komisjon, kuhu kuuluvad linnavolikogu fraktsioonide esindajad (kas esimees või aseesimees) ja osalema palutakse jooksva aasta Tallinna vapimärgi kavalerid. Komisjoni esimeheks on linnavolikogu esimees.

Aasta linnakodaniku aunimetus ja sellega kaasnev meene antakse üle Tallinna Linnavolikogu istungil. Kandidaate saab esitada Tallinna Linnavolikogu veebilehel .