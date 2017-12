Täna keskpäeval saadeti Kadrioru haruteelt pidulikult teele kaks uut retrotrammi, mis valmisid Tallinnas ja kannavad meie ajaloos tähelepanuväärsete isikute Jaan Poska ja Julius Kuperjanovi nime. Linnatranspordi akstisaseltsi juhi Enno Tamme sõnul jätkub sellega Tallinna trammiliikluse uuestisünd.

"Me oleme täna, mil kaks uhiuut retrotrammi läheb liinile, jälle tunnistajateks Tallinna trammiliikluse renessansile," ütles Enno Tamm.

Mõlemad Tallinna vanu tramme meenutavad sõidukid hakkavad pidama ühendust Tondi ja Kadrioru vahet nagu mõni aeg tagasi liinile läinud Konstantin Päts. Kõik need trammid on valmistatud kodumaisele kapitalile kuuluvas Tallinna ettevõttes Ühendatud Depood.

"Kolm sellist sõidukit on aga veel tulemas, nii et kokku saab neid meil olemas kuus," ütles Tamm. Kogu retrotrammide maksumus on tema sõnul ligi neli ja pool miljonit eurot. "Vanu tramme meenutavad nad sellepärast, et rikastada meie linnapilti ja pakuksid vaheldust ülimoodsatele trammidele," lisas Tamm. "Kõik need trammid hakkavad kandma meie esimese iseseisvuse aja suurkujude nimesid, millega me tähistame saja aasta möödumist Eesti Vabariigi sünnist."

Tamm lootis, et kõik need sõidukid võetakse meie linna elanike ja turistide poolt sama hästi vastu kui juba mõnda aega liinil olev Konstantin Päts, mille kohta on kosta suurepäraseid hinnanguid.

"Riburada pidi on nüüd Tallinna trammiliikluses toimunud tänavu nii palju muutusi, mida meie linn pole enne kunagi näinud," rääkis Tamm. "Nii suurte sammudega me kogu aeg edasi minna ei saa, aga järgmiseks sammuks on kindlasti trammiliikluse viimine reisisadamasse." Millal see juhtub, sõltub Tamme sõnul palju Tallinna uue peatänava projekti kinnitamisest, mille järel saab maha märkida ka trammiliinide kulgemise teed. "Aga seda ära ootamata oleme juba jõudnud lõpusirgele uute trammide soetamiseks korraldatud rahvusvahelise hanke dokumentide kokku panemisega."

Retrotrammide tootja Ühinenud Depoode esindaja Mart Kirsipuu lubas, et esimesed üle hulga aja Tallinnas valmistatud trammid ei jää viimasteks. "Küllap tuleb edaspidi ka teistsuguse disainiga sõidukeid. Neid linnu on tänapäeva maailmas vähe, kus sõidavad trammid, mis on koha peal tehtud," ütles ta.

Tallinna linnapea Taavi Aas ütles, et muidugi tahtis linnavalitsus, et need kuus retrotrammi oleks juba natuke varem liinile läinud, aga nagu ikka elus juhtub, võtavad mõned tegemised ja toimingud rohkem aega kui varem on selleks planeeritud. "Aga tulemus on väikest ootamist väärt," ütles linnapea. "Siia Kadrioru liinile sobivadki kõige paremini just mõnevõrra vanema väljanägemisega, aga sisult täiesti uued trammid." Aasa sõnul on väga tore seegi, et neile omapärastele sõidukitele on antud meie väärikate inimeste nimed, mis väärtustavad meie rahva ajalugu. "See on linnatranspordi aktsiaseltsi poolt igati väärikas kingitus meie riigi juubeliks."