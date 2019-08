FOTOD JA VIDEO: Üle 350 lapse sai heategevuse korras ranitsa

"Seekordne panus Tallinna linna poolt oli kümme tuhat eurot. Abiks on olnud ka linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakonnad, sest nemad panevad kokku nimekirjad nendest peredest, kelle jaoks oleks ranitsakingitus suureks toeks," rääkis Tallinna abilinnapea Betina Beškina.

Täna toimus kobarkinos Coca-Cola Plaza koolikotikampaania "Ranits 2019" pidulikul lõppüritus. Üritusel sõna võtnud Beškina ütles, et sündmus väärib esiletõstmist juba iseenesest seetõttu, et head koostööd tegid tulundusühistu, kohalik omavalitsus, äriettevõtted ja linnakodanikud.

"Üritus toimub juba aastast 1994, seega on tegu juubeliaastaga. Aastast 2001 toetab Tallinna linn seda üritust, ka tänavu aastat toetasime. Seekordne panus oli kümme tuhat eurot. Samas on abiks olnud linnaosavalitsuste sotsiaalhoolekande osakonnad, sest nemad panevad kokku nimekirjad nendest peredest, kelle jaoks oleks ranitsakingitus suureks toeks," rääkis Beškina. "Koolitarvetega on komplekteeritud 353 ranitsat ja see arv on olnud läbi aastate suhteliselt sama."

Beškina sõnul on koti sisu esimesse klassi minejale täiesti piisav. "Kott on iseenesest ilus, sobilik oma värvide poolest nii poistele kui tüdrukutele, on ka värvivalikut. Kotis on pinal, erinevad mapid-kaustad." Punaseristi esindaja sõnul on selleaastase komplekteeritud ranitsa rahaline väärtus 40 eurot.

Eesti Punase Risti Tallinna seltsi juhatuse aseesimees Peeter Lepp ütles, et kui selts alustas ranitsate jagamise üritust, oli ranitsasaajate arv väiksem, kuid viimastel aegadel on kasvanud ranitsatoetuse saajate arv pea neljasajani. "Oleme jaganud ranitsaid kas puudustkannatavatele või paljulapselistele peredele. See on väga populaarne üritus, see ei ole poliitiline vaid sotsiaalne üritus. Siia tulevad esimesse klassi minevad lapsed koos vendade-õdedega vanemate saatel. Peale selle on neile kõigile veel tasuta filmi vaatamine, milleks on "Lõvikuningas". Eriti tore on see, et filmivaatamise võimalus on Forum Cinema poolt meile tasuta antud," rääkis Lepp. "Materjaalselt on see peredele suur summa. Ranitsa maksumus on 40 eurot, võib olla see ei tundugi nii suure summana, aga kooli alguse puhul on see täiesti arvestatav lisa. Siin laua peal on näidised, kus on näha, mis ranitsas on – kõik esmased tarbed."

Heatahtlikud toetajad annetasid raha Eesti RIMI Food AS Tallinna kaupluste korjanduskarpidesse. Koolikotte aitasid komplekteerida Eesti Punase Risti Tallinna Seltsi vabatahtlikud.

AS Forum Cinemas juhtkond on lubanud kampaania korraldamiseks oma ruume, tehnikat ja tööjõudu tasuta kasutada ning kutsutuile tasuta koguperefilmi näidanud 1998. aastast.

Koolikotikampaaniat "Ranits 2019" toetasid ka SEB Pank Tornimäe kontor, OÜ Lendliis, AS Gasell, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur korrakaitsebüroo Liiklusjärelvalvekeskus liiklustalitus, Maanteeamet, AS Svensky Kaubandus ja Marmiton AS.

Koolikotikampaaniaga "Ranits" abistatakse vähekindlustatud perekondade kooliminevaid lapsi. Sel aastal saavad tasuta uue, koolitarvetega komplekteeritud ranitsa 353 koolilast. Kampaania korraldamise eest kannab hoolt Eesti Punase Risti Tallinna Selts. Tallinna linnavalitsus ja linnavolikogu toetavad koolikotikampaaniat 2001. aastast, tänavu eraldati selleks 9891 eurot.