Tallinna Laagna gümnaasiumi ja 7–8 lähikooli noored saavad nüüdsest ujumistundides supelda kaasaegses nelja rajaga ja 25 meetri pikkuses basseinis, mille uuendas kingitusena Urmas Sõõrumaale kuuluv haldusettevõte Vivatex Holding OÜ.

Värskelt renoveeritud ujula basseini saavad koolitundide ajal kasutada Tallinna Laagna gümnaasiumi 750 õpilast ja lisaks ka lähipiirkondade õpilased kohustusliku ujumisõppe käigus. Pealelõunastel aegadel avatakse ujula Tallinna linna poolt tasustatavatele spordiklubidele ja linnarahvale üksikpileti alusel.

Kaasaegse basseini võimalusi tähistas täna Tallinna Laagna gümnaasium koos

Urmas Sõõrumaa, Tallinna Linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti, Lasnamäe linnaosa vanema Maria Jufereva-Skurotovski, Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi ja Eesti Ujumisliidu Presidendi Karol Kovaneniga.

Urmas Sõõrumaa sõnul on tal väga hea meel spordirajatise valmimise ja selle üle, et õpilased saavad värskelt renoveeritud ujulas tegeleda sedavõrd kasuliku spordialaga nagu ujumine. "Antud ujula korda tegemisega astume ühe sammu võrra lähemale Eesti Olümpiakomitee juures käivituva programmi eesmärkidele, mille järgi saavad lapsed kohustusliku valikainena tegeleda spordiga, olenemata perekonna rahalistest võimalustest või kodusest olukorrast," ütles Sõõrumaa.

Koolile loodud võimaluste üle avaldas suurt heameelt ka Tallinna Laagna gümnaasiumi direktor Urmas Sadam.

"Meie ümber on kriitiline hulk inimesi, kes peavad liikumist ja sporti laiemalt oma igapäevaelu osaks. Ma arvan, et meie koolis on täna olemas vajalikud tingimused spordi tegemiseks ning lisaks ka head õpetajad ja treenerid, kes annavad lastele tuule tiibadesse nende edasisel sportlasteel. Usun, et liikuma kutsuva koolina anname lastele kaasa ka elukestva hea harjumuse, milleks on liikumisharjumus," lausus Sadam.

Pärast sõnavõtte hakkasid ujumises rekordit püüdma Eesti ujumisparemikku kuuluvad sportlased Spordiklubist Garant. Basseini rekordi püstitas kompleksujumises Nikita Tsernõsov ajaga 59,41, kuid kooli ujumisrekord kuulub siiski Laagna gümnaasiumi vilistlasele Daniel Zaitsevile.

Ujula uuendanud Vivatex Holding OÜ on koolide remondi ja haldamisega tegelev ettevõte, mille sooviks oli pakkuda lastele kaasaegseid ujumistingimusi, et nad saaksid täisväärtuslikult tegelda spordiga. Kogu projekti maksumusega ligi 600 000 eurot rahastas Vivatex Holding OÜ.