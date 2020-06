"Võidutöö "Rannahoov" puhul sai kaalukeeleks väljapakutud arhitektuurse lahenduse multifunktsionaalsus, mis võimaldab pakkuda hooajalisi vaba aja tegevusi aastaringselt nii sise- kui ka välisruumides. Lisaks toetab hoone ja maastiku terviklik ning elegantne arhitektuur parimal viisil mere ääres viibimist ja kõnetab ümbritsevat looduskeskkonda," ütles žürii esimees ja Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Võidutöö autorid Tomomi Hayashi, Grete Liis Nagelmann, Jüri Nigulas, Juhan Reppo ja Mirko Traks arhitektuuribüroost HG Arhitektuur ja Maastikuarhitektuuribüroost KINO näevad uut rannahoonet õhulise ja multifunktsionaalsena.

"Nägime palju vaeva, et kõik rannahoonele omased vajadused ja ootused oleksid rahuldatud. Õhulisuse ja läbipaistvuse tekitamiseks on meil materjali jaoks mitmeid valikuid, aga soovime kasutada nö saledamat elementi," sõnas Hayashi. Arhitektide sõnul läks esialgsest ideest lõpliku valmis visioonini aega kaks kuud.

Stroomi rannahoone arhitektuurikonkursi žürii valis võidutöö välja viie parima töö vahel. Parima arhitektuurse lahenduse selgitas välja Tallinna linna esindajaid ja arhitektuurivaldkonna erialaspetsialiste koondav žürii, mille esimeheks Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Praegune, 1996. aastal ehitatud rannahoone lammutatakse, sest selle arhitektuur ja ruumiprogramm ei kasuta ära asukoha täielikku potentsiaali.

Põhja-Tallinna linnaosavanema Peeter Järvelaiu sõnul oli inimeste huvi suur. Lisaks ametlikule erialaspetsialistidest koosnevale žüriile korraldati rannahoone uue kavandi leidmiseks ka rahvahääletus, mis osutus väga populaarseks.

"See soojendab südant, et neli žürii poolt välja valitud projekti said palju hääli ka rahva poolt. Rahva hääl on väga oluline ja just need inimesed, kes rannas pidevalt käivad, teavad täpselt, mida siia vaja on," sõnas ta. "Stroomi rannahoone konkursi info jõudis sotsiaalmeedia vahendusel enam kui 77 000 inimeseni. Seda on tervelt 17 000 rohkem kui on Põhja-Tallinna linnaosas elanikke. Rahva lemmik "Mere ärkamine" võidutööks paraku ei osutunud, kuid jõudis äärmiselt tasavägise žüriiliikmete hääletuse järel kahe parema hulka."

Järvelaid ütles, et rahva ja žürii häälte kokkulangemine on meeldiv ka arhitektidele, kes näevad, et on ära tabanud midagi, mis suvitajaid liigutab. "Põhja-Tallinna jaoks on see väga märgiline punkt," lisas Järvelaid.

"Võidutöö puhul osutus kõige tugevamaks see, et lahendus andis täiendavad võimalused. Ta ei lahendanud ainult rannahoonet ennast, vaid ka ümbruse nii, et seal saaks läbi viia hooajalisi tegevusi," lisas Novikov. Võidutöö peamine element on varikatus, millele saab soovi korral lisada erinevaid funktsioone. "Vajaduse korral saab muuta selle kogukonna keskseks kohaks, kuhu saab tulla mitte ainult rannahoonesse, vaid jalutada ka selle ümber ning linn saab tuua ja ära võtta funktsioone vastavalt ilmaprognoosile ja inimeste vajadusele."

Abilinnapea ja žürii esimehe Novikovi sõnul oli võidutöö valimine keeruline, sest kõik tööd olid äärmiselt tugevad. "Igal žüriiliikmel oli igas voorus oma lemmik. Kindlaid favoriite esialgu ei olnud. Lõpuks pidime korraldama hääletuse, et võitja välja valida," sõnas ta.

Rannahoone valmimise tähtaega veel paigas ei ole, kuid Novikovi sõnul võib hoone päriselt valmida aastaks 2022. "Tähtaega on keeruline öelda, sest me ei tea veel kes on kontsessioonihanke võitja. Teiseks ei ole meil ka veel projekt lõpuni valmis," ütles Novikov. "Teoreetiliselt saaks ehitusega alustada järgmisel aastal. See aasta kuluks veel projekteerimisele."

Abilinnapea ütles, et Stroomi rannahoone ehitamine üks osa Tallinna suuremast randade korrastamise programmist, mille eesmärgiks on muuta Tallinna populaarsemad rannad sinilipu vääriliseks, nii et tekiks A-kategooria supelrannad.

Võidutööga on võimalik tutvuda siin.