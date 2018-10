FOTOD JA VIDEO: Uusima tudengivormeli osad trükib välja 3D printer

Tehnikaülikooli ja tehnikakõrgkooli tudengivormeli meeskond noppis tänavu Euroopas esikohti tänu viimase peal tehnikale.

Täna sai Tallinnas Raekoja platsil tutvuda nelja Eestis valmistatud vormeliautoga, mis tehtud erinevatel perioodidel. Sellega tähistatakse 60 aasta möödumist esimese Tallinnas ehitatud võidusõiduauto stardist Leningradi Kirovi ringrajal.

Autode dünaamika ja teelpüsivus sõltuvad üliõpilaste oskusest kasutada mootorites ja veermikus autoehituse parimaid ja originaalseid lahendusi.

Kui Itaaliast toodi ära esikoht, siis hooaja teisel etapil FS East Ungaris jäädi napilt teiseks.

Vormelitööstus Eestis kestab edasi

"Kindlasti on elektrivormelid, mida meie tudengid teevad, täiesti maailmatasemel," ütles linnapea Taavi Aas. "Kindlasti täiesti rahvusvahelises konkurentsis, nii et vormelitööstus Eestis kestab edasi."

"Meie eelised teiste tiimide ees on esiteks hästi hea jahutus - meil on 3D prinditud radiaatorid," rääkis elektrivormeli meeskonna liige, tehnikaülikooli kolmanda kursuse mehhatroonikatudeng Kaarel Haavajõe neljapäeval Raekoja ees käsitööna valminud vormelit demonstreerides. "Nii saame autoosad täpselt nii suured, kui meile vajalikud on ja mis suudaksid ära jahutada nii mootori kui akukasti. Enamus tiime sellepärast katkestades rajale jääbki, et aku üle kuumeneb."

Tehnikaülikooli ja tehnikakõrgkooli üliõpilaste meeskond panustab ennekõike põhjalikele katsetustele.

"Tasemel aerodünaamika andis samuti päris palju eeliseid," ütles Haavajõe. "Disainer Klemet Gustav Tamm pani suurt rõhku analüüsile, näiteks kuidas õhk liigub ja kuhu seda suunata. Et poleks sellist tunnet nagu jookseks vastu seina ja tuulest oleks ka kasu."

Tudengite elektrivormeli meeskonna tugev külg on ka tööjaotus.

"Eelmisel hooajal oli meie tehnikameeskonnas kuuskümmend nägu," lisas Haavajõe. "Mehhatroonikud tegelesid kere aerodünaamikaga ja elektroonikud juhtimissüsteemide ja akukastidega. Omaette alameeskond kavandas veermiku ja vedrustuse."

Aasa sõnul näitab tehnikatudengite edu, et Eesti vormelitööstusel on tänu tudengite innukusele lootustandev tulevik.

"Tudengid ise on öelnud, et see on parim haridus, mida vormelite tegemisel on võimalik saada," ütles Aas. "Nii et ma arvan, et see neljas põlvkond kindlasti ei jää viimaseks!"

Õpivad ise

Haavajõe sõnul annab tegelik vormeliehitus kõrgkooli teoreetilistele teadmistele väärtusliku lisa.

"See, mida ma olen siit tiimist õppinud on uskumatult arendav ja silmi avav", ütles Haavajõe. "Sest üks asi on teoreetilised teadmised koolist, teine asi praktilised analüüsid. Näiteks palju miski asi teatud jõududele vastu peab - see kogemus on uskumatult hea! Oleme ka ise palju juurde uurinud, kuidas täpselt toota. Oleme juba suuresti iseõppijad juba, sest siinmail näiteks süsinikukiu kasutamise kogemust väga palju ei ole."

Üliõpilaste võistlus Formula Student on noorte tulevaste inseneride tehnilise omaloomingu võistlus, mis koosneb projekti ja valmis auto esitlemisest ja auto testsõitudest. Hinnangu annavad rahvusvaheliselt tunnustatud võidusõidu tippinsenerid.

Esimese Tallinnas ehitatud võidusõiduauto stardist Leningradi Kirovi ringrajal möödus tänavu 60 aastat. See omakorda oli avastardiks järgmisele 1331 autole, mis valmistati Tallinna Autoremonditehases järgneva 40 aasta jooksul.

Nõukogude liidu koondis võistles vaid Estoniatel

Tehnikaülikooli ja tehnikakõrgkooli tudengite praktikabaasiks oli 37 aastat vormeleid ja kartautosid tootev Tallinna Autoremonditehas. Kuni tehase erastamiseni 1996 toodeti seal 26 erinevat mudelit - kokku 1331 autot.

Estoniad erinesid Euroopa võidusõiduautodest toona rohkete omavalmistatud detailide ja sõlmede arvu poolest. Nõukogude liidu koondis võistles 1966-90 vaid Estoniatel. Pärast tehase erastamist ja sellega tootmise lõpetamist, alustas tehnikakõrgkool projektõppena väikevormelite projekteerimist ning üliõpilaste omaloomingu korras ka valmistamist.