"Me peame tunnistama, et Tallinn ei ole veel piisavalt merele avatud. Tallinlastel ei ole veel võimalik igal pool mere ääres jalutada," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart teisipäeval Tallinna Vanasadama uue kruiisiterminali sarikapeol. "Aga me näeme, et viimasel ajal see olukord paraneb. Algul Reidi tee, nüüd Tallinna sadama projekt ja sellega tuleb edasi liikuda. Meie jaoks on see hoone eelkõige veel üks samm linna avaliku ruumi arendamise suunas."

Linnapea sõnul peab terve sadama ala olema käsitletud kui üks suur projekt, sealhulgas ka Tallinna objektid, näiteks linnahall. "Just sellisel viisil analüüsime me praegu Tallinna sadama detailplaneeringuid ja nende arendamise plaane. Selleks, et luua ühtset visiooni, kuidas see piirkond peab arenema," rääkis Kõlvart. Täna saab tema sõnul kinnitada, et kontseptuaalselt on linnal ja sadamal ühine arusaam, missugune see avatud ruum peab olema.

Linna peab olema mugav eelkõige tallinlastele

"Loomulikult iga arendaja lähtub enda huvidest, aga Tallinna huvi on üldine elanike huvi. Ja siin tuleb veel palju detaile läbi rääkida," nentis Kõlvart, kelle kinnitusel peab Tallinn olema küll atraktiivne turistidele ja linna külalistele, kuid eelkõige peab loodav keskkond olema mugav ja sobiv Tallinna elanikele. "Just sellisel, ja ainult sellisel viisil saab turismi arendada. Kui me loome turistidele võimalusi, siis see peab sobima eelkõige peab tallinlastele."

Kõlvart märkis, et uue kruiisiterminali puhul on pealinna külalistele uue ja arhitektuuriliselt nägusa merevärava rajamise kõrval samavõrra oluline mereäärse ala avaliku linnaruumina kasutuselevõtt. "Tallinn on viimastel aastatel koostöös partneritega algatanud ja ellu viinud mitmeid projekte linna avamiseks merele. Ka uue ning rohelise kruiisiterminali avamine täidab seda eesmärki – terminalihoone katuselt algab linlastele avatud promenaad, terminali ennast saab kruiisihooaja välisel ajal kasutada kontsertide või muude ürituste läbiviimiseks," rääkis linnapea. "Kindlasti toetab järgmisel suvel valmiv uus ja keskkonnasõbralik linnaruumiline rajatis ka Tallinna püüdlust saada Euroopa rohepealinnaks aastal 2022."

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul kujuneb kruiisiterminalist uus ja atraktiivse arhitektuuriga Tallinna merevärav, mille ehitamisel on järgitud keskkonnasäästu ja kestlikkuse põhimõtteid.

"Ka merenduses on sarnaselt muudele eluvaldkondadele arendus- ja ehitustegevuse puhul prioriteetseks kaalutluseks kestlikkus ning uue terminali puhul oleme just sellest põhimõttest lähtunud," rääkis Valdo Kalm. "Kui kruiisisektor taastub ja tervitame oma kruiisikülalisi moodsas hoones, mida köetakse mereküttega ning mille energiavajadus on osaliselt kaetud päikesepaneelide abil ehk taastuvenergiaga, siis kujuneb see usutavasti ka üheks meie konkurentsieeliseks."

Loodab kruiisisektori taastumist tuleval aastal

Kalmu sõnul jääb sadama jaoks tänavu kruiisihooaeg praktiliselt vahele. "Kui mõni laev tuleb, on hästi. Tegelikult me valmistume siin juba järgmiseks hooajaks ja tänavu on hea aasta ehitamiseks," rääkis Kalm ja lisas, et on veendunud kruiisiäri taastumises järgmisel aasta. "Meil on juba päris palju reserveeringuid järgmiseks aastaks."

Kalmu sõnul on valmiva terminali läbilaskevõime päris hea ning vajadusel saab terminalist korraga läbi lasta kolm-neli tuhat inimest. "Siin on päris suur ootesaal, kus me saame teha erinevaid asju, alates passikontrollist kuni vajadusel koroonatestideni."

Teiselt poolt on Kalmu kinnitusel tegemist uue linnaruumilise lahendusega. "Kõigile linnaelanikele saab olema avatud jalakäijate käigurada ehk promenaad, mis ulatub kuni muuli lõpuni. Teisele korrusele rajame samuti kõigile soovijatele avatud restorani, mis on väga hea vaatega Tallinna lahele," rääkis Kalm.

Uue kruiisiterminali ehitaja, YIT Eesti juhatuse liikme Margus Põimi sõnul on ehitus kulgenud plaanipäraselt ning hoone on saavutanud oma planeeritud kõrguse. "Täna on juba ruumiliselt võimalik hinnata uue terminalihoone mahtu, lõplikuma välisilme saab hoone eeloleval sügistalvel," lausus Margus Põim.

Tallinna Sadam sõlmis lepingu YIT Eesti ASiga kruiisiterminali ehitamiseks tänavu jaanuaris. Lepingu maksumus on 13,7 miljonit eurot, kruiisiterminali valmimine on planeeritud juulikuusse 2021.

Tallinna Vanasadama kruiisiterminali projekteerisid Salto Arhitektid koostöös Stuudio Tallinnaga. Inseneriosad projekteeris Sweco Projekt AS ja elektripaigaldised Rausi OÜ.

Terminali tehniline disain lähtub eelnevalt teostatud uuringust, kus selgitati välja millised energiasäästlikud ja ökoloogiliselt jätkusuutlikud lahendused on sobivad hoone ehituseks Põhjamaa kliimas, mis võimaldaks hoonet kasutada ka väljaspool kruiisihooaega. Uuring teostati Green Cruise Port projekti raames, mida kaasfinantseeris Euroopa Liit Interreg Baltic Sea programmi kaudu.