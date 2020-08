FOTOD JA VIDEO! Vene teater kolib kesklinnast Viimsisse

"Viimsi vabaõhumuuseum on selle tüki jaoks ainulaadne koht ja meri annab veel ühe vabadusemõõtme juurde sellele, mida noored tegelased lavastuses kannavad," ütles lavastaja Üllar Saaremäe suvise etenduspaiga kohta.

1.-9. augustini kutsub Vene Teater vaatajaid Viimsi vabaõhumuuseumisse, kus mängitakse Andrus Kivirähki tuntuimat näidendit "Eesti matus" Üllar Saaremäe lavastuses.

Esimest korda lavastus "Eesti matus" Draamateatris, kus seda saatis erakordne edu. Ka teist korda Vene teatris Üllar Saaremäe poolt lavastatuna on tükki saatnud publikumenu. Sel suvel on publikul võimalus klassikat nautida värskes õhus uues formaadis.

"1. augustil on teine esietendus. Kuna nüüd mängime seda vabaõhumuuseumis, siis võib öelda, et see on ikkagi teine lavastus, mitte see, mida mängime Vene Teatri suurel laval. Teame väga hästi stseene ja teksti, aga oleme lavastajaga kõik uuesti läbi käinud ja siin tekib teine kvaliteet," ütles näitleja Eduard Tee.

Teede sõnul on tegu universaalse looga, milles tunneb end ära iga perekond. "See on universaalne lugu kuna räägib universaalsetest väärtustest ja inimeste muredest. Meie, vene näitlejad, mängime seda eesti nimedega, aga see sobib ka vene perede kohta. Kui sugulased tulevad pulma või matuste korral kokku ja hakkavad asju ajama. Välja tulevad kõik pretensioonid ja ütlemata sõnad. Selles ongi selle hetke ehedus, kuna kõik saavad rääkida asjadest, millest tavaliselt ei räägita, aga peab rääkima, et suhted laheneksid," kirjeldas Tee.

Üllar Saaremäe sõnul tuli idee "Eesti matus" Vene Teatris lavastada teatri kunstiliselt juhilt Filipp Lossilt. kes tegi ettepaneku lavastada midagi Eesti klassikast. "Tema arvas, et tuleb Kitzberg või Tammsaare, aga Kivirähk on juba praegu eesti klassik ja miks mitte lavastada elavat klassikut," selgitas Saaremäe lavastuse teise sünni algust.

Näitlejad nagu ka Eesti publik on tõestanud, ei karda keerulisi ilmastikuolusid, mis vabas õhus ette võivad tulla. "Siin on meri, puud, autentne eesti talu. Loodan, et kõik see ei tõmba kogu publiku tähelepanu, vaid aitab rohkem elamust saada. Selle jaoks, et vastavalt olukorrale elavalt reageerida on vaja näitlejameisterlikkust treenida," ütles Tee.

Lavastuses teevad kaasa Eduard Tee, Katrin Sutt, Larissa Savankova, Artjom Garejev, Sergei Tšerkassov, Leonid Ševtsov, Juri Žilin, Jelena Jakovleva, Jekaterina Kordas.

Etendustel on sünkroontõlge eesti keelde.

Lavastust mängitakse 1., 2., 8. ja 9. augustil algusega kell 18 ning 4., 5., 6. ja 7. augustil algusega kell 19. Muuseumi väravad on teatrikülastajatele avatud tund enne etendust. Piletid on müügil Vene Teatri kassas, Piletilevi müügipunktides ja Piletimaailmas.

Lisateave ja piletite tellimine: telefonidel 611 4911 ja 611 4962 või e-mail kassa@veneteater.ee.