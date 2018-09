"Tahtsin teada, mis minu sees toimub ja mida minu lapselapsed peaksid kartma," selgitas laulja Ivo Linna, kellest sai täna geenidoonor ja kutsus üles kõiki eestimaalasi ka geenidoonoriks. Laulja Karl-Erik Taukarist sai geenidoonor kaheksa aastat tagasi ning täna sai ta teada analüüsi tulemused. "On väikesed nüansid, mis panevad mõtlema ja panevad tahtma olla tervislik." Vaata, mida rääkisid Pealinnale ka Koit Toome ja Grete Paia!

Linna rääkis, et on arsti soovitusel kaalu kaotanud, sest suguvõsas esineb diabeeti, ent sellegi poolest tuleks oma tervisest rohkem teada. "Mul polnud hetkeksi kathtlust, kui anti võimalus geenidoonorite rivisse astuma." Ta lisas, et peale enda tervise tundma õppimise saavad sellest kasu ka tema lapsed ja lapselapsed. Mida rohkem sugulasi on geenidoonorid, seda täpsemad on analüüsi tulemused.

Linna pärast vere andmist: "Nüüd on see veri võetud. Analüüsidega läheb aega, aga tähtis on sellistes projektides osaleda, et teadust arendada. See on terve rahva tervisele väga tähtis asi! Mehi on poole vähem käinud kui naisi, soovitan neil ka tulla! Haigusi ennetada on lihtsalt kui võidelda tagajärgedega."

Laulja Karl-Erik Taukar aga juba ongi geenidoonor. "Andsin oma proovi geenivaramusse juba 8 aastat tagasi. Täna sain detailse info oma geenide kohta. See on head mõttes igav. Väga suuri üllatusi pole, aga on väikesed nüansid, mis panevad mõtlema ja panevad tahtma olla tervislik," rääkis ta. "Praegu on vaja teie abi, sest sel aastal on vaja kokku saada 100 000 geenidoonorit."

Koit Toomest sai ka täna geenidoonor. "Ennekõik oli see uudishimu. Ma saan varsti 40 ja ma ei tea midagi oma tervisest - mis riskid on." Toome teadis rääkida, et näiteks tema vanaisa suri vähki. Tänu analüüsile saab ta teada, missugused haigused teda ohustavad. "Eks teadmatuses on ka hea elada," lausus ta, kuid kutsus siiski üles kasutama neid võimalusi, mida tänapäeva teadus meile pakub.

Grete Paia ületas oma hirme saadeks geenidoonoriks, sest ta kartis vere võtmist. "Mu ema ja vanaema on mulle südamele pannud, et ma hakkaks geenidoonoriks, sest meil peres esineb rinnavähki," rääkis Paia.

Eesti Vabariigi juubeliaastal kogutakse geenivaramusse 100 000 inimese andmed, seega 2018. aasta lõpuks on Eestis 152 000 geenidoonorit. Uutele geenidoonoritele tehakse geenikaart, mille alusel saab edaspidi hinnata personaalseid haigusriske ja ravimite sobivust. Geenivaramu andmebaasis olevad geeniandmed on kavas lähiaastatel integreerida igapäevameditsiini osaks. Projekti eesmärk on anda hoogu personaalmeditsiini arendamisele Eestis.