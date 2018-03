"Antud juhul me ei pöördu politsei ega veterinaar- ja toiduameti poole, sest nende ametkondade soovimatus või võimetus lahendada loomade vastu suunatud kuri- ja väärtegusid on ületanud kõik piirid," sõnas loomakaitse liidu esindaja Heiki Valner. "Eriti just politseist ja prokuratuurist saabunud vastused panevad hämmelduma ja tekitavad õigustatud küsimuse, et ehk oleks aus loomakaitseseadus üldse kehetetuks tunnistada."

Eestimaa Loomakaitse Liidu (ELL) vabatahtlikud päästsid neljapäeval Harjumaal Lääne-Harju vallas koertega äritseva naise juurest 38 koera.

ELL-i vabatahtlikud leidsid kaebust kontrollides Lääne-Harju vallast viimaste aastate suurima niinimetatud kutsikatehase, teatas liidu esindaja Heiki Valner BNS-ile.

Ühtekokku loendasid loomakaitsjad tehases 38 koera, nende seas paar imetavat emaskoera koos kutsikatega. Vabatahtlikud viisid kaksteist koera toimetati kohe ka loomaarsti juurde.

Loomad olid Valneri sõnul sunnitud elama väga räpastes ja halbades tingimustes ning paljud neist olid suletud väikestesse transpordipuuridesse. 50-aastane naine loovutas koerad vabatahtlikult ja kinnitas, et on seda äri ajanud viimased paar aastat. "On märkimisväärne, et kohus on Soomes on sellelt naiselt loomapidamisõiguse ära võetud, aga vaatamata sellele toimus kõige aktiivsem äritegevus just seal," sõnas Valner.

Seoses plahvatuslikult suurenenud koerte arvuga vajab ELL inimeste abi. Eelkõige tunnevad loomakaitsjad puudust hoiukodudest, transpordi- ja näitusepuuridest ning väikestele koertele mõeldud toidust. Oodatakse annetusi, sest kõik tõukoera-laadsed isendid läbivad tervisekontrolli ning nende edaspidise paljundamise vältimiseks loomad steriliseeritakse ja kastreeritakse.

"Selles suvilas valitsenud tingimused olid lihtsalt õõvastavad," ütles liidu Põhja-Eesti regioonijuht Katrin Lehtveer ja lisas, et taolisi koerte paljundajaid on kümneid, kes loomade heaolule tähelepanu ei pööra. "Väikesed koerad lähevad hästi kaubaks ja pea poole odavama hinnaga müüki paisatud tõukoera-laadsetele isenditele jookstakse tormi. Paljud kulutavad haige looma raviks suuri summasid ja loodavad need hiljem müüjalt tagasi saada, aga reeglina see ei õnnestu."

Sõle loomakliiniku arsti Merili Kesneri sõnul oli koerte eest halvasti hoolitsetud. "Loomad olid alatoitumuses, kurtunud ja välisparasiitidega nakatunud ning väga räpased," lausus Kesner. "Üks emane koer oli suure tõenäosusega hiljuti poeginud, kuna piimanäärmed olid piima täis. Kutsikaid kahjuks loomakaitsjad ei leidnud ning mind loomaarstina kurvastab väga, kui tulu teenimise eesmärgil müüakse maha ka sellised kutsikad, kes peaksid veel oma ema hoole all olema."

"Antud juhul me ei pöördu politsei ega veterinaar- ja toiduameti poole, sest nende ametkondade soovimatus või võimetus lahendada loomade vastu suunatud kuri- ja väärtegusid on ületanud kõik piirid," sõnas Heiki Valner. "Eriti just politseist ja prokuratuurist saabunud vastused panevad hämmelduma ja tekitavad õigustatud küsimuse, et ehk oleks aus loomakaitseseadus üldse kehetetuks tunnistada. Alliklepa kassikoloonia ja Pilpaküla kitsekarja probleemide lahendamisel koostöö sujus tõrgeteta, aga näiteks Altai-nimelise koera äravõtmisotsust ootame me juba üle kahe kuu. Antud juhul pole meil aega kahte või kolme kuud oodata, sest tegutsema peab kohe nüüd ja praegu."

ELL-i juristi Piret Teesi sõnul oli enamikel neljapäeval tervisekontrolli läbinud koertest olemas vaktsineerimispass koos vaktsiinide, mikrokiibi või tätoveeringuga. Väljastatud passide andmete järgi oli näha, et mitmed koerad on Eestisse saabunud erinevatest riikidest - Venemaalt, Lätist, Leedust, Tšehhist. "Kahjuks on täna võimalik üle piiri tuua pea kõiki loomi, kes elevandist väiksemad ja see puudutab nii Eesti-Soome kui Vene-Eesti piiri," lausus ta. "Vabatahtlikud loomakaitsjad ei saa kahjuks seda probleemi lahendada ja see peaks olema riikide ülesanne."

ELL ei avalikusta viimati leitud kutsikatehase pidaja nime ega muid andmeid, seoses tema peres eelmisel nädalal toimunud traagilise sündmuse ja leinaga. Küll aga edastame kogu vajaliku teabe sarnase probleemiga ELL-i poole pöördunud Soome politseinikele ning Helsingi loomakaitseorganisatsioonile palvega kontrollida ka naise Soomes asuvat eramut. On märkimisväärne, et Soome riigis on sellelt proualt loomapidamisõigus kohtu poolt ära võetud, aga vaatamata sellele toimus kõige aktiivsem äritegevus just seal, sõnas Valner.

