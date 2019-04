FOTOD! Jeesuse Kristuse ristitee 2019

Kui jaanuaris kohtus Tallinna Haridusamet toitlustajate esindajatega, ei öelnud neist keegi, et olemasoleva summa eest ehk 1,34 euroga ei ole võimalik õpilastele kvaliteetset koolilõunat pakkuda, rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Koolides läbi viidud rahulolu-uuringute tulemused näitavad, et üldiselt ollakse koolitoiduga rahul. Ta lisas, et Tallinn on ainus kohalik omavalitsus kus saab tasuta süüa alates lasteaiast kuni keskkoolini.