Novembris kadunud soomlase Ari Saarilammi müstilist kadumist saabus Tallinna lahti harutama legendaarne Soome jäljekütt Reino Savukoski. "Olen varunud aega kümme päeva. Usun, et kümne päeva jooksul leiame Saarilammi üles, kui ta tõesti on Admiraliteedi basseini põhjas, nagu Tallinna politsei arvab," ütleb Savukoski.

Soome kodaniku Ari Saarilammi müstiline kadumine Tallinnas on olnud üks selle aasta suurimaid Eesti-teemalisi uudiseid Soomes.

Saarilammi, 54, kadus seminarireisil Tallinnas 24. novembril. Viimast korda nähti teda Tallinna sadamapiirkonna restoranis Kochi Ait, kust ta jalgsi liikus hotell Euroopa poole, kuhu ta koos kaaslastega majutatud oli. Vahemaad on vaid natuke rohkem kui sada meetrit.

Tallinna politsei arvates kukkus Saarilammi merre, Admiraliteedi basseini, ja hukkus. Hukkunu laipa pole siiski leidnud ei politsei, ega ka päästeamet.

Kaasas tuuker ja laibakoer

Täna saabus Tallinna Soome üks tuntumaid kadunud isikute otsijaid, Reino Savukoski koos oma kolmeliikmelise meeskonnaga. Kaasas on tal ka tuuker, Jenni Kukkonen, ja kaubikutäis tehnikat, nagu vee all töötavaid kaameraid ja kajaloote. Lisaks on neil kaasas ka laibakoer.

Tallinnas pole politseil ja päästeametil teatavasti oma tuukreid, mille tõttu on soomlaste abi kindlasti teretulnud.

Savukoski, 69, nagu ka Kukkonen on vabatahtlikud, kes otsivad kadunud soomlasi oma aja ja kuluga. Enne kadunute otsimist töötas Savukoski Soome piirivalves, aga ka detektiivbüroos.

"Alates aastast 1993 olen leidnud üles üle 120 kadunud soomlase. Olen otsinud ja leidnud neid nii Soomes, Venemaal kui ka Eestis," räägib Savukoski.

Valus nahahaigus moonutas kadunud mehe välimust

Kõik juhtumid on Savukoski sõnul alati erakordsed, seda ka praegune Saarilammi juhtum. "Seda võib-olla peaksime rõhutama, et Saarilammi nägi natuke "ebastabiilne" välja oma haiguse tõttu. Tal oli tõsine nahahaigus, ja selle ravimine oli jätnud temasse oma jäljed," märkis Savukoski. "Ta polnud üldse mingi joomamees."

Saarilammi töötas ametnikuna Pori linna terviseametis, ja tema harrastuseks oli ametiühingutegevus. Savukoski sõnade järgi oli ta tuntud kui sõnapidaja, kes tegi, mida lubas.

Savukoski vaadab mõtlikult Admiraliteedi basseini poole, ja näidab siis ülimadalat kollast tara kai ääres. "Kui ta siia oleks komistanud, oleks ta peaaegu kindlasti kukkunud merre. Ta ei osanud ujuda, sest ta nahk oli nii tundlik. Isegi vesi tundus selle vastu valus," rääkis jäljekütt.

Savukoski rõhutab, et ükski kadumisjuhtum pole "kindel" enne kui laip – või siis elus inimene – on käes.

Laipade leidmine rõõmu ei too

Kõige jubedama lahendatud müsteeriumina toob Savukoski välja seitsme Soome ajateenija hukkumise Taipalsaaris aastal 1991. "Noormeeste sõiduk vajus vee alla üle 30 meetri sügavusele, ja kõik said surma," kirjeldab ta. "Mina leidsin sõiduki, aga mingit rõõmu oma õnnestumisest ei tundnud."

Tallinnas annavad Reino Savukoskile ja tema meeskonnale igakülgset abi kohalikud ametnikud. Kui Savukoski leiab Saarilammi laiba, helistab ta enda sõnul esimesena Tallinna politseisse. "Laipa tohin ma puudutada vaid politsei kohalolekul," selgitab ta.