FOTOD! Lemmikute lemmikpäeval olid staarideks loomad

Eile toimus PetCity Rannamõisa XL lemmikloomakeskuses Lemmikute lemmikpäev, mille eesmärgiks oli juhtida tähelepanu vastutustundlikule loomapidamisele.

Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgensoni sõnul soovivad Haabersti Linnaosa Valitsus ja PetCity üheskoos propageerida vastutustundlikku lemmikloomakultuuri ning tõsta loomaomanike teadlikkust. "Lemmiklooma võtmine ei ole lihtsalt uue ja ilusa aksessuaari soetamine vaid vastutus. Igal kevadel on mure, kui lume alt sulavad välja hunnikud, mille loomaomanikud on jätnud talvel koristamata. Loomaomanike väljaheidete koristamine näitab suhtumist kaaslinlastesse. Propageerimaks vastutustundlikku lemmikloomakultuuri jagame sel nädalal Haaberstis ringi liikuvatele loomaomanikele oma lemmikute väljaheidete koristamiseks spetsiaalseid kotikesi," ütles Jürgenson.

"Lemmikute lemmikpäeval PetCity lemmikloomakeskuses räägitakse vastutustundlikust lemmiklooma pidamisest laiemalt. Kohal on nii Haabersti Linnaosa Valitsuse kui ka MUPO esindajad. Lisaks veel õnnetute loomade esindajad Pesaleidjast ja Varjupaikade MTÜst. Kes teab, ehk näitab just teabepäeva külastaja mõnele õnnetule loomhingele, et kõik inimesed ei olegi vastutustundetud," jätkas linnaosavanem.

PetCity tegevjuhi Hendrik Tibari sõnul on lemmikloom kohustus ja tema võttu planeerides tuleb olla vastutustundlik. "Lemmikloomapäeval on võimalik kõigi huvilistel teada saada, mida vastutustundlik loomaomanik päriselt tähendab. Päeva on planeeritud erinevad huvitavad õpitoad, loengud ja muud üritused, mille peastaarideks on loomulikult loomad," ütles Tibar.