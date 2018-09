"Annetatud rahaga loome ja sisustame intensiivraviüksusesse sügavalt enneaegsete vastsündinute peredele palatid, et emadel ja isadel oleks pidevalt võimalus viibida oma beebide juures," sõnas Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer.

Heategevuskontserdi "Rahvusvaheline õnnitluskaart EV100" tuluga toetati projekti "Iga hetk on oluline", mille kaudu toetatakse Tallinna Lastehaiglasse sügavalt enneaegsete vastsündinute peredele II astme intensiivraviüksusesse perepalatite loomist ja sisustamist.

Iga heategevuskontserdi "Rahvusvaheline õnnitluskaart EV 100" külastaja annab oma panuse laste toetuseks, ütles ürituse algataja Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. "Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonda tuleb aastas ravile 400 – 500 vastsündinut, kellest pooled on enneaegsed ja neist omakorda pooled sügavalt enneaegsed lapsed – just neile ongi mõeldud intensiivraviüksusesse rajatavad perepalatid."

"Oleme südamest tänulikud, et heategevuskontserdi "Rahvusvaheline õnnitluskaart EV 100" korraldajad on otsustanud annetada piletitulu Tallinna Lastehaigla kõige pisemate patsientide toetuseks," ütles Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer. "Kontserdikülaliste jaoks on see ju topeltrõõm – nautida põnevaid esinejaid ning teha head. Annetatud raha kasutame projekti "Iga hetk on oluline" ellu viimiseks – loome ja sisustame intensiivraviüksusesse sügavalt enneaegsete vastsündinute peredele palatid, et emadel ja isadel oleks pidevalt võimalus viibida oma beebide juures. Perepalatite ehitus on käimas ning need valmivad käesoleva aasta lõpuks."

Tallinna Lastehaigla vastsündinute osakonna uutesse intensiivravi perepalatitesse luuakse kõik tingimused selleks, et ema ja isa saaksid oma lapsega kogu beebi haiglas kosumise aja koos olla. Palatid on suurusega 20-22 m² ning igas palatis on voodikoht lapsele koos vajaliku aparatuuriga (kuvöös, hingamisaparaat, toitmisperfuusorid), ema voodi ja lisavoodi isale ööbimiseks, imetamistool, vaheseina võimalus, duširuum ja WC. Tänu tsentraalmonitooringule, mis hõlmab monitore palatis ja õdede valvepostis ning spetsiaalset kaasaskantavat pulti, mis on õel kogu aeg kaasas, on tagatud vastsündinu ööpäevaringne jälgimine meditsiinipersonali poolt.

Viimased 10-15 aastat on vastsündinute ravis uus filosoofia, mis näeb ette, et lapse ravimisel kaasatakse meeskonnaliikmeteks lisaks haiglapersonalile ka ema ja isa. See annab vastsündinu ravis ja arengus paremaid tulemusi, lisaks on vanematel püsiv emotsionaalne side lapsega. Selline meetod on paljudes riikides väga edukaks osutunud.

Praegu saavad emad Tallinna Lastehaigla intensiivravipalatites last igal ajal vaatamas käia, kuid mitte pidevalt samas ruumis viibida. Puudub privaatsus ja võimalus isa kohalolekuks ema-lapse juures. Uutes perepalatites saavad mõlemad vanemad olla oma beebide juures ööpäevaringselt.

Perepalatite loomise projekti kogumaksumus on ca 450 000 eurot ning palatid plaanitakse avada 2018. aasta novembris.

Heategevuskontsert "Rahvusvaheline õnnitluskaart EV100" on Tallinna Linnavolikogu ja mitmete Tallinnas olevate suursaatkondade ühine kingitus Eesti Vabariigile ning kõigile Tallinna elanikele ja külalistele. "Rahvusvaheline õnnitluskaart EV100" on kordumatu muusika- ja kultuurielamus, kus astuvad üles artistid tervest maailmast, kes saabuvad Tallinna oma riiki esindavate suursaatkondade kutsel. Kontserdi piletimüügist laekuv tulu läheb Tallinna Lastehaigla Toetusfondi, et aidata Eesti suurimal lastehaiglal, Tallinna Lastehaiglal, pakkuda parimat võimalikku meditsiinilist abi meie lastele.

Heategevuskontsert toimub koostöös Ameerika Ühendriikide, Brasiilia, Iirimaa, Jaapani, Kreeka, Läti, Rumeenia ja Valgevene Suursaatkondadega Eestis.