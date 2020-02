FOTOD! Maaeluministeeriumi teenetemärkidega tunnustati 26 inimest

"Töökus, targad valikud ning kogemustest õpitud teadmised on need, mis iseloomustavad edukaid põllumajandusettevõtjaid ja maaelu edendajaid," ütles maaeluminister Arvo Aller.

Aller andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 4 ministeeriumi kuldset teenetemärki ja 22 hõbedast teenetemärki.

Maaeluminister tänas pidulikul aktusel kõiki neid, kes on pühendunud maaelu edendamisele. "Töökus, targad valikud ning kogemustest õpitud teadmised on need, mis iseloomustavad edukaid põllumajandusettevõtjaid ja maaelu edendajaid," ütles Aller. "Põllumajandusettevõtlus tähendab ühelt poolt traditsioonide hoidmist, aga teisalt ka innovatsiooni ja edu toovaid uuenduslikke lahendusi, mis aitavad rikastada elu maal. Tänaste tunnustatute hulgas on nii traditsioonide hoidjaid kui ka uuenduste algatajaid ja elluviijaid. Teie tööd on märgatud, me hindame seda väga kõrgelt. Olete eeskujuks kõigile."

Maaeluministeeriumi teenetemärgid antakse üle kahes kategoorias: kuldne ja hõbedane. Kuldne teenetemärk antakse silmapaistvate teenete eest ministeeriumi valitsemisala valdkonna arendamisel. Hõbedane teenetemärk antakse tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga või eduka tegutsemise eest ministeeriumis, valitsemisala valitsusasutuses või hallatavas riigiasutuses või ministeeriumi valitsemisala valdkonnas. Tänavu anti üle 4 kuldmärki ja 22 hõbemärki.

Teenetemärkide saajate teenete kirjelduse leiate siit.

Teenetemärkide saajad 2020:

Kuldne teenetemärk

Harald Tikk

Martin Minjajev

Priit Penu

Raigo Kollom

Hõbedane teenetemärk

Ahto Vili

Aivo Varem

Diana Rammul

Eneli Viik

Ermo Sepp

Evelin Hillep

Gunnar Klettenberg

Heili Leppik

Helve Hunt

Jaana Lepik

Kairi Ringo

Katrin Lõhmus

Kristiina Lillestik

Madis Pärtel

Mairi Pajula

Mati Sarevet

Roomet Sõrmus

Salme Nõmmeste

Taiga Taal

Teet Krause

Terje Oper

Ülo Rekkaro