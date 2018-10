Arheoloogid on leidnud Tallinna kesklinna krundilt haruldasi Põhjasõja-eelseid esemeid, leidude seas on nii münte, kuldmündi kaaluviht kui ka ainulaadne ahjukahli tükk.

Tallinna kesklinna Maakri tänav 30 krundi kerkiva hoone asukohas läbi viidavatel arheoloogilistel väljakaevamistel on paari nädala jooksul leitud haruldasi münte, pandlaid ja sõrmuseid, aga ka kahurikuul ja ainulaadne ahjukahli tükk, edastas arendaja.

Väljakaevamisi läbiviiva Arheox OÜ juhi Rivo Bernotase sõnul on leitud kümneid münte, mis võib viidata sellele, et toona majas elanud inimesed peitsid oma varanduse näiteks ahju alla, ent osa väiksest aardest on mingil põhjusel maha jäänud. Hoone ise on kas purustatud või lammutatud, vahendas BNS.

"Iga leid on hindamatu väärtusega, sest lisab väikse killu Tallinna ajaloopuslesse," ütles Bernotas. "Huvitavamad leiud on olnud näiteks haruldane Tallinnas vermitud hõbeöör, kuldmündi kaaluviht, mille sarnast varem leitud pole, ning ahjukahli tükk, millist samuti Eestis seni esinenud pole. Eriline oli ka messingist noapea, mille ühel poolel püha neitsi Apollonia ja teisel apostel Toomas."

Krunt paikneb kunagise Härjapea jõe vasakkaldal ning kolm sajandit tagasi oli seal eeslinn. Pooleteist meetri sügavuselt, 17. sajandi kultuurikihist, leiti väljakaevamiste käigus majapõhi ning selle seest ja ümbert mitmeid esemeid.

"Maakri tänava piirkond, eelkõige omaaegse Härjapea jõe paremkallas, on tänu arvukatele uusehitistele üsna põhjalikult läbi uuritud, kuid iga väljakaevamine ja leid on eriline, sest avab järjekordse hämara laigu,“ lausus Bernotas. „Pinnas viitab, et Maakri 30 krundi ala on keskajal olnud liigniiske, kuid 17. sajandi jooksul on piirkond muutunud püsivalt elamiskõlbulikuks ning sellest perioodist pärinevad ka esimesed viited kinnistu hoonestusest."

Kõik leiud puhastatakse, viiakse määramisele ja säilitatakse Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogus, misjärel saavad ajaloolased leidudega seotud andmeid asuda sünteesima ning analüüsima.