FOTOD! Mupo kontrollis täna vanalinnas helkureid

"Uskuge, helkur on teie hea sõber ja kõige odavam elukindlustus," soovitas mupo juhataja Aivar Toompere helkurit kanda.

"Meie möödunud nädalal toimunud helkurkõnd "Helkuriga sõbraks" Kristiine kaubanduskeskuse juures näitas, et väga paljud inimesed ei ole veel helkuriga sõbraks saanud – meie 200 kaasa võetud helkurit said otsa 15 minutiga. Kusjuures helkureid ei jagatud inimestele niisama laiali, vaid riputati külge vaid nendele, kellel see puudus," ütles mupo juhataja Aivar Toompere. "Paraku ei tajuta kuivõrd riskantne on pimedal ajal ilma helkurita ringi liikuda. Iga autojuht teab seda tunnet, kui pimedal ajal ja halva nähtavusega reguleerimata ülekäigurajale astub ootamatult auto ette teed ületama tumedas riides jalakäija. Uskuge, helkur on teie hea sõber ja kõige odavam elukindlustus."

