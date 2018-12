FOTOD! Mustamäe sai uued välitrenažöörid

Detsember tõi sportlikele mustamäelaste rohkesti rõõmu – välispordivõimalused linnaosas said viisakat täiendust.

"Paigaldasime Kadaka metsparki, Mustamäe Linnaosa Valitsuse juurde, Parditiigi parki ja aadressile Ehitajate tee 74 kolm eritüübilist trenažööri," räägib linnaosa vanem Lauri Laats. "Trenažööride valikul lähtusime mõttest, et need võimaldaksid koormust tervele kehale."

Kõiki lihasgruppe saab treenida Rower-tüüpi seadmel, kõhulihaseid efektiivselt tugevdada paralleelsel jalatõsteseadmel, Sky-trainer-tüüpi trenažööril saavad koormust tuharalihased ja puusad ning paraneb koordinatsioon. Trenažöörid on ettevõttelt Tommi Play OÜ.

"Novembris avasime sportliku elustiili hindajatele ka multifunktsionaalse spordipargi Vilde 69, mille kogupindala on 3500 m², läbimõeldud atraktsioonidega ja aktraktiivne. Pargis on noortele mõeldud rulapark, pumptrack᾿i rada, tänavatreening ehk street fitness, vabajooksu ehk parkuurimise atraktsioonid jne, loomulikult on mõeldud ka väiksematele lastele ning eakamale põlvkonnale," lisab linnaosa vanem ning soovib mustamäelastele tragi meelt ja jaksu kõigi sportimisvõimaluste kasutamiseks Mustamäel.