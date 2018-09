FOTOD! Paavst jõudis Tallinnasse ja temast sai e-resident

PÜHA MISSA Vabaduse väljakul

Väravad avatakse kõikidele registreerunutele 25. septembril Vabaduse Väljakul kell 14.00 ning suletakse kell 15.30. Kuna aeg sissepääsuks on limiteeritud ning turvakontroll võtab aega, palume olla aegsasti kohal ning varuda kannatust. Kellel on võimalus, võiks kohal olla juba enne 14.00, selleks et kui väravad avatakse, saaks kiiresti turvakontroll läbitud. Hiljem võivad järjekorrad olla pikad. Püha Isa saabub Vabaduse Väljakule papa mobiilis kõiki kohalolijaid tervitama kell 16.00. Seetõttu suletakse väravad juba kell 15.30. Pärast ringsõitu avatakse kaks turvaväravat uuesti, juhul kui on neid, kes pika järjekorra tõttu neile määratud tsooni siseneda ei jõudnud. Täname mõistva suhtumise eest.