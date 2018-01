USA tänavuse filmi- ja teleauhinna Kuldgloobuse parima draamafilmi kategoorias pälvis Briti režissööri ja näitekirjaniku Martin McDonaghi lavastatud "Kolm reklaamtahvlit linna serval" ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri").

Tihedas konkurentsis edestas see krimidraama selliseid linateoseid nagu "Kutsu mind oma nimega" ("Call Me by Your Name"), "Dunkirk," "Salajased paberid" ("The Post") ja "Vee puudutus" ("The Shape of Water"), vahendas BNS.

Ühtlasi tõi "Kolm reklaamtahvlit" parima naispeaosalise auhinna Frances McDormandile.

Parimaks filmiks muusikali ja komöödia kategoorias tunnistati "Lady Bird", parimaks režissööriks fantaasiafilmi "Vee puudutus" lavastanud Guillermo del Toro.

Parima meespeaosalise Kuldgloobus aga läks Gary Oldmanile Winston Churchilli kehastamise eest filmis "Süngeim tund" ("Darkest Hour").