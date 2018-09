"Uudses sünnituspalatis on vann, ekraan, helisüsteem, reguleeritav valgustus, samuti kogu vajalik naise ja sündiva lapse turvalisuse tagamiseks," selgitas Pelgulinna sünnitusmaja sünnitusosakonna ämmaemandusjuhi Liis Jõgis.

Uudne sünnituspalat on Germund Hulgi kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

"Mul on siiralt hea meel, et juubeliaasta on kokku viinud erinevates valdkondades tegutsevad organisatsioonid, kelle ühise panusena on investeeritud Eesti tulevikku," sõnas Riigikantselei EV100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa.

"Soovisime Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul teha kingituse, mis toetab Eesti riigi järelkasvu ja noori peresid," ütles Germund Hulgi arendus- ja projektijuht Endrik Reimer. "Oleme tänulikud kõikidele headele inimestele, kes on juubelitoote ostuga panustanud Pelgulinna sünnitusmajja senisest veelgi paremate tingimuste loomisesse. Loodame, et hea koostöö sünnitusmajadega jätkub ja hubaseid sünnitustube on varsti veelgi rohkem," lisas Reimer.

Ainus kodumaine pähklifirma Germund Hulgi kogus uudse sünnitustoa rajamiseks raha juubelitoote "Sajandi segu" müügilt. Toodete müük ja raha kogumine sünnitustubade kodusemaks muutmiseks jätkub kuni EV100 programmi lõpuni 2020. aasta veebruaris.

Pelgulinna sünnitusmaja sünnitusosakonna ämmaemandusjuhi Liis Jõgise sõnul on sünnituse loomuliku kulgemise juures oluline toetav keskkond. "Uudses sünnituspalatis on vann, ekraan, helisüsteem, reguleeritav valgustus, samuti kogu vajalik naise ja sündiva lapse turvalisuse tagamiseks."

Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfondi tegevjuht Mary Teras avaldas lootust, et Germund Hulgi eeskuju sütitab ka teisi Eesti ettevõtteid. "Julgustaksin tegusaid ettevõtteid meiega kontakti võtma, et saaksime koos Eestimaa sünnitusmajade ja kõige pisemate heaks imetegusid korda saata. Ideid, mis vajavad kiiret tegutsemist ja teostust, on veel palju."

Sünnitustoa sisearhitekt on Reet Helisabeth Karm, renoveerimistöid teostas Room Room OÜ.