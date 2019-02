Pelgurannas avati Tallinna Vaimse Tervise Keskuse uusima üksusena kolmekümne kohaline noortekodu, et aidata noori võimalikult kiiresti iseseisvasse ellu tagasi. Abilinnapea Eha Võrgu sõnul pakub kaheosaline hoone noortele eluaset ja professionaalset abi.

"Pelguranna asumisse kerkinud kõige tänapäevasemate tehniliste lahendustega moodsa ilmega majale pandi nurgakivi eelmisel suvel," ütles abilinnapea Eha Võrk.

"Selle hoone projektiga tegime algust aprillis 2017 ja kohe alguses sai eesmärgiks energiasäästlikkus ja madalad ülalpidamiskulud. Nii näiteks on katusele paigaldatud 120 päikesepaneeli. Maja koosneb kahest osast – kolmekorruselises pooles on eluruumid, kokku 30 ühetoalist korterit. Kahekorruselises osas on ruumid ühistegevuseks ja nõustamiseks, samuti personaliruumid. Kevadel istutame õuele juurde ka põõsaid ja puid."

Maja ehitust koordineeris linnavaraamet. Ehitust finantseerisid Tallinna linn ning Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond, maja ehitas Ramm Ehituse OÜ. Hoone projekteeris Acto Consult OÜ. Projekti kogumaksumus ilma käibemaksuta oli 1 695 361 eurot, millest 1 020 000 eurot rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Minikorterites saab tavalist elu elada

"Maja on projekteeritud põhimõttel, et selle asukad õpiksid seal toimetades tulevikus argieluga ise hakkama saama," ütles ettevõtte tegevjuht Aare Asber. "Ligi 20-ruutmeetrised eluasemed on nagu minikorterid, kus olemas kõik eluks vajalik – kööginurk ja duširuum WC-ga. Privaatsusele aitavad kaasa hoone ehitusmaterjalid. Kaldkatusega hoone projekteerisime kivist ja kivist saavad olema ka korterite vaheseinad."

"Pelguranna noortemajas hakatakse pakkuma toetatud elamise teenust 30 noorele vanuses 18-35 eluaastat, kes vajavad psüühikahäirest taastumiseks professionaalselt tuge," ütles abilinnapea Tõnis Mölder. "Selles hubases majas on noortel võimalus turvalises keskkonnas haigusest taastuda, õppida iseseisvaks eluks vajalikke oskusi ning saada tuge õpingute ja/või töötamise jätkamiseks."

Igale korrusele on tagatud liftiga juurdepääs ka liikumispuudega isikutele. Teenuse ajaks saab noor enda kasutusse väikese korteri, mis tagab privaatsuse ja annab iseseisvaks elamiseks vajaliku kogemuse. Igas korteris on möbleeritud köök-tuba, tualettruum ja dušš. Eluruumide sisustus on planeeritud nii, et need oleksid võimalikult kodused ning tavapärasele elukeskkonnale vastavad. Köök sisaldab kõiki söögivalmistamiseks vajalikke vahendeid ning võimalust iseseisvalt toitu valmistada ning süüa. Igas korteris on ka kapid erineva inventari ja asjade hoidmiseks.

Ilma ravita psüühikahäire ei kao kuhugi

Lastearst Merike Martinsoni sõnul aga esmasesse psühhoosi haigestunute tervenemisel soodne keskkond eriti oluline.

"Tänapäeval on psüühikahäirete ravi vägagi efektiivne, paraku jätavad paljud selle pooleli," tõdes linnavolikogu liige dr Merike Martinson. "Rehabilitatsioon on aga väga oluline. Kui seda pole, võib inimene haigestuda uuesti ja haigus muutuda krooniliseks. Edulugu on see, kui esmakordselt haigestunud noored taas õpivad ja töötavad! Iru noortemaja näitas, kui tähtis on ägedalt haigestunuile soodne taastumiskeskkond ja abivõimalus 24 tundi ööpäevas. Sealt kasvas välja vajadus uute selliste noortekodude järele."

Haigusest taastumisel on individuaalse toetuse kõrval väga suur roll ka ühistegevusel ja grupinõustamisel. Töötajate tugi on noortemaja elanikele on kättesaadav ööpäev läbi - minimaalselt kaheksa tundi päevas kohapeal ning muul ajal telefoni teel.

Tallinna Vaimse Tervise Keskus on Tallinna linna sotsiaalhoolekandeasutus, mis pakub ja arendab vaimse tervise teenuseid psüühilise erivajadusega täiskasvanud inimestele ja nende peredele. Igal aastal saab keskuses teenuseid üle 800 psüühikahäirega inimese.

Hoone sisustavad Saloni Büroomööbli AS ja AS Eesti Vanglatööstus.