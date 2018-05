"Kokku tuleb uude majja kolmkümmend kodu," rääkis abilinnapea Eha Võrk. "Eesmärk on luua neile noortele harjutuspaik iseseisvaks eluks. Nad elavad oma kodudes, ühetoalistes korterites ja tugiteenused õpetavad neid iseseisvalt toime tulema."

Pelguranna asumis sai neljapäeval nurgakivi hoone, kus psüühikahäirest taastumiseks hakatakse noortele pakkuma toetatud elamise teenust.

Ühetoalised korterid asuvad hoone kolmekorruselises blokis, kahekorruselisse hoonesoasse tulevad ühistegevuse ruumid, õppeköök, nõustamiskabinetid ja töötajate kontoriruumid. Korterites on köök-elutuba, esik ja wc- pesuruum.

"Noored jõuavad siia majja läbi Tallinna Vaimse Tervise Keskuse, kes täna Tallinnas pakub vaimse tervise probleemide küüsi sattunud inimestele tuge," selgitas abilinnapea Tõnis Mölder, kelle sõnul pakub valmiv maja nii vajalikku eraldatud keskkonda kui asjatundlikku abi. "Tugiteenustega saame neid täisväärtuslikeks ühiskonna liikmeteks tagasi aidata. Toetav keskkond on see märksõna, mis seda maja iseloomustab."

Igaühele isikupärane tervenemiskava

"Võimaldame noortele sellist elukeskkonda, mida neil siiani pole olnud," rääkis Tallinna Vaimse Tervise Keskuse direktor Merike Otepalu.

"Ehk siis individuaalseid omaette kortereid, mis on hästi oluline selle sihtgrupi puhul. Inimesele, kes on psühhoosi kogenud, ei sobi see, kui peaks korterit jagama mõne teise haigestunuga. Omaette korter on esimene ja väga oluline asi. Teine asi on see, et igale inimesele koostatakse individuaalsed kokkulepped. Ühiselu reegleid ei saa olema, nagu nt hommikul ühel ajal ärkamine ja magama minek."

Lisaks omaette privaatsele eluruumile saab Otepalu sõnul iga noor ka isikliku tervenemiskava.

"Teenuse tugi on samuti individuaalne, iga inimesega eraldi kokkuleppel ja täpselt selline, mida inimene haigusest taastumiseks vajab," ütles Otepalu. "Sellest sõltuvad tegevused võivad olla erinevad. Aitame näiteks inimesel töökohta leida, õpinguid jätkata või argitoimetustega ja asjaajamistega toime tulla. Uude majja tulevad küll ka ühisruumid, kus saab söögi valmistamist õppida. Aga rõhuasetus on ikkagi individuaaltööl, sest inimeste taust on väga erinev."

Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esinaine Merike Martinson rõhutas, et psühhoosist jagu saami nõuab aega.



"Psüühikahäiretega inimeste rehabilitatsioon pole lühiaegne vaid küllaltki pikaaegne," ütles Martinson. "Kui psüühikahäiretesse haigestunud inimesed saavad õigeaegset taastusravi, saavad nad kiiremini tagasi ka oma töö ja õppimise juurde. Pikaaegne taastumine võib võtta aega aasta-kaks."

Uueks saab ka üle õue päevakeskus





"Need, kes haiglast tulevad, saavad siin elada nagu tavalises elukorteris, kuid nende kõrval on psühholoogid ja psühhiaatriaõed," selgitas Martinson. "Paljudes kodudes ei pruugi õiget tuge olla. Teiste riikide kogemused näitavad, et selline tugi aitab neil igapäevaellu tagasi tulla."



Taastumisele aitab kindlasti kaasa seegi, et valmiva majaga ühel õuel saab läbib peagi uuenduskuuri ka Pelgulinna teraapiakeskus.

"Ehitame uue maja jaanuarikuuks valmis ja seejärel läheb remonti vana olemasolev keskusehoone," ütles Võrk. "Kui uus maja annab kodud koos tugiteenusega vaimse häiretega noortele, siis teine maja pakub kodu vanusest sõltumata ja seal on ka päevakeskus. Korda saab kogu kompleks ja see on väga oluline."

Kui põhimajas on elukortereid kahekümne ringis, siis samas hoones asuvad päevakeskuses käib inimesi märksa rohkem.

"Tegemist on väga olulise hoonega, sest inimesed vajavad tuge ja hoolt," ütles Võrk. "Keskus pole mõeldud ainult kohalikele, vaid inimestele üle Tallinna. Nii et väga vajalik investeering. Põhimaja uuenemiseks oleme samuti arvestanud aastase ajaga. Projekteerimine juba käib, töödega püüame alustada sel aastal. Hoone saab tehniliselt täiesti uus."

"Mul on siiralt hea meel, et aastaid remonti oodanud roostetanud torudega põhikorpuses samuti peagi renoveerimist alustatakse,» sõnas Martinson. « Nii saame luua vajalikud tingimused ikka selleks, et inimesed saaksid tööellu ja õpingute juurde tagasi tulla."

Noorte taastumisele aitab Martinsoni sõnul tõhusalt kaasa ka paar aastat tagasi Irus avatud rehabilitatsioonikodu.

"Tahan väga kiita Merike Otepalu ja tema meeskonda, sest vaimse tervise keskus on pidevas arengus," ütles Martinson. "On väga oluline, et valmiv noorte maja asub just põhikorpuse kõrval, kus vajalik tugipersonal olemas. Vaimse tervise keskuse eri üksusi on üle linna, lisaks Irule ka Kadriorus, kus käiakse konsultatsioonidel ja abi saamas. Valmiv maja aga pakub kodu esmakordselt haigestunud noortele ja nad võivad seal elada tervenemiseni, kuni on võimelised iseseisvalt hakkama saama. See projekt on hea näide riigi ja kohaliku omavalitsuse heast koostööst."

Katusel 120 päikesepaneeli





"Noortemaja ehitustööd algasid aprillis ning see valmib 2019. aasta algul," lubas Võrk.

"Hoone valmimise järel sisustatakse korterid ja ühistegevuse ruumid köögimööbli ja -tehnikaga ning kontorimööbliga, teenust saab pakkuma hakata 2019. aasta kevadel."

Projekti kogumaksumus ilma käibemaksuta on 1 695 361 eurot, linna kõrval rahastab ehitust Euroopa regionaalarengu fond 1 020 000 euroga.

A energiaklassiga noortemaja hoone fassaadidel kasutatakse krohvi ja diagonaalselt asetatud puitlaudist. Katused kaetakse tsingitud valtsplekiga ning katusele paigaldatakse 120 päikesepaneeli. Igale korrusele on tagatud liftiga juurdepääs ka ratastooli kasutajale. Samuti pääseb ratastooliga kõikidesse esimesel korrusel paiknevatesse ruumidesse.

Pelguranna tn 31/2 noortemaja projekteeris Acto Consult OÜ. Ehitustöid teostab Ramm Ehitus OÜ. Omanikujärelevalve teenust osutab Keskkonnaprojekt OÜ. Peale noortemaja valmimist ja sisustamist antakse hoone üürile Tallinna Vaimse Tervise Keskusele psüühilise erivajadusega noortele inimestele toetatud elamise teenuse osutamiseks.