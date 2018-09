FOTOD: Perekond Järvi sai tähtsa turismiauhinna

"Eesti suurim visiitkaart on kultuur selle kõige laiemas tähenduses. Oleme maailmas ringi rännates perekonnana alati seda kaasas kandud," sõnas Kristjan Järvi.

Eesti turismiga seotud erialaliidud ja EASi turismiarenduskeskus (Visit Estonia) tunnustasid eile õhtul peetud pidulikul turismigalal Kristjan, Paavo ja Neeme Järvit Turismisaadiku auhinnaga, mis antakse üle inimestele, kes on oma igapäevase tööga suurendanud Eesti tuntust maailmas ja toonud seeläbi turismile märkimisväärset kasu.



"Eesti suurim visiitkaart on kultuur selle kõige laiemas tähenduses. Oleme maailmas ringi rännates perekonnana alati seda kaasas kandud, Eestit esindanud ja selle kaudu tutvustanud. Kultuuri kaudu meid ka täna maailmas tuntakse. Eestlaste vajadused ja lähenemised on tõepoolest erilised ja just sellepärast väärtuslikud," sõnas Kristjan Järvi.



"Tunnustan südamest perekond Järvit selle eest, et nad on viinud Eesti kultuuri üle ilma ning tutvustanud Eestit viisil, mis on teinud meid kõiki, aga eriti Eesti muusika maailmas kuulsamaks. Pärnu Muusikafestival on Eesti üks hinnatuim klassikalise muusika festival, mis on kasvamas üheks olulisemaks orkestrifestivaliks kogu Euroopas. Festival on toimunud 2009. aastast ning oma kõrge taseme saavutanud tänu Neeme Järvi ja festivali kunstilise juhi Paavo Järvi suurele pühendumisele," sõnas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist auhinnagalal.



Lisaks Turismisaadikule anti välja auhinnad Reisiguru, Konverentsisaadiku, Piirkondliku Turismitähe, Turismivirtuoosi ning Visit Estonia turundustähe kategooriates.



Konverentsisaadiku auhinna sai tuntud kardioloog professor Margus Viigimaa, kelle pikaajalise töö tulemusel on Eestisse jõudnud mitmeid südame tervisega seotud rahvusvahelisi konverentse. Reisiguru tiitli pälvis väsimatu reisisell Tiit Pruuli, kel on erakordne oskus läbi raamatute, telesarjade ning jutuõhtutega ka teisi oma reisipisikuga nakatada.



Turismivirtuoosi auhinna pälvis Tallink, kes on žürii hinnangul end tõestanud jõulise arendajana ning ettevõttena, kelle tegevusest sündiv kasu on positiivselt mõjutanud nii turismisektorit kui ka kogu Eesti majandust.



Piirkondlikuks Turismitäheks kuulutati auhinnagalal Männiku Metsatalu perenaine Ene Sillamaa, kes tegutseb innukalt Eesti maaturismi edendamisega. Visit Estonia turundustähe auhinna pälvis aktiivse Eesti turundamise eest välismaal Eesti Konverentsibüroo juht Kadri Karu.



"Kõik tänavu tunnustuse pälvinud inimesed ja ettevõtted ilmestavad selgelt, et iga eestimaalane on Eesti saadik maailmas. Kõrvuti Eesti väliskülalisele meeldivat siinviibimist ja kõrgetasemelist teenindust pakkuva turismiettevõtjaga on Eesti näoks ja kuvandiloojaks meie külalistele maailmas tuntud ja tunnustatud Eesti inimesed," ütles EASi turismiarenduskeskuse arenduste projektijuht Kristiina Talisainen.



Turismiauhinnad anti välja EASi turismiarenduskeskuse, Eesti Turismifirmade Liidu, Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu, Eesti Konverentsibüroo, Eesti Spaaliidu, Eesti Maaturismi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatest koosneva žürii otsuse põhjal.