FOTOD! Raamatukogu seekordne täika pakkus rohkelt häid valikuid

Raamatutäikalt tubli saagi saanud ema ja tütar kinnitasid nagu ühest suust, et raamatute peale kulutades nad raha ei loe.

Tallinna Keskraamatukogus toimunud raamatutäika tõi kohale rohkelt raamatuarmastajaid. Enne veel kui raamatukogu töötajad suure saali uksi jõudsid avada, olid agaramad huvilised juba platsis ja ootasid saali pääsemist. Pilvise ilma ja sajukartuse tõttu olin seekordne raamatukogu kasutatud raamatute müük toodud esimese korruse kõrvalsaali. Keset ruumi oli laudadele kuhjatud rohkelt raamatuid, mida uudistajad tiheda müürina ümbritses. Kohaletulnute seas oli nii noori, emasid lastega, keskealisi mehi ja naisi ja päris eakaid ostjaid.

Silma jäi "Renessansi salakeel", mis varasemalt poodides maksis üle mitmekümne euro aga siin oli saadaval 3.90 eest. Lisasin valikusse veel Eesti loomamuinasjutte "Loomad, linnud, putukad" hinnaga 1.65. "Iiri legendid" sain 60 sendi eest ja "Mee raviomadused", mis poodides ka saadaval kuue euro eest, maksis 90 senti.

Gümnaasiumiealine neiu, kes oli endale välja valinud kaks põnevikku ütles, et tema on siin esimest korda ja tuli uudishimust kohale. Infot sai juhuslikult internetist ning plaanib tulla järgmine kordki tagasi.

Rahvas tungles ikka veel ümber lettide ja üks keskealine mees on aknalaua peale ladunud tohutu hulga raamatuid. Tema sõnul ostab raamatuid enda jaoks, mitte edasi müümiseks. Ka külastab ta iga kvartal toimuvat raamatutäikat ning on seekordse raamatuvalikuga väga rahul. "Mulle meeldivad ajalooteemalised raamatud ja ulme," kommenteerib ta uut sületäit aknalauale asetades.

Kassas tungleb pikk saba inimestest, kelle ees kõrguvad raamatukuhjad. Kõige ees seisavad ema ja täiskasvanud tütar, kellel endalgi on väike tütretirts käekõrval. Nende sõnul on seekordne valik tehtud just lasteraamatute kasuks. "Ostame juurde raamatuid, sest pisitüdruk Mirjamile meeldib hirmsasti raamatuid lugeda ja eks neid raamatuid hakkab lugema ka tema õde," ütleb tüdruku ema Paula ja viipab oma suure kõhu peale. Küsimuse peale palju nende arve seekord tuleb, ütleb vanaema Ann, et raamatute peale pole patt kulutada ja nad ei ole rahalist piiri endale ette seadnud.

Koolitaja Maarika näpus on kolm raamatut, millest kaks on lapselapsele mõeldud ja ühe mälestusteraamatu on ta imeliste illustratsioonide tõttu endale valinud.

Raamatukogu esindaja Tiina Põldmaa, kes ise ka kassas ostjaid teenindas, ütles et, raamatutäikalt järgi jäänud teosed pannakse müüki kolmanda korruse ees asuvatele riiulitele ja leiavad kindlasti tasapisi endale ostjad. Järgmine täika on tulemas juba sügisel.