FOTOD! Rotermanni Ajamajas peeti uhke sarikapidu

Täna toimus valmiva ärihoone Rotermanni Ajamaja traditsiooniline sarikapidu. See on ajalooline sündmus, mis tähistab Rotermanni asumi valmimist aastaks 2021. Viimase 15 aasa jooksul on Rotermanni kvartali arendusse investeeritud kokku üle 100 miljoni euro.

Rotermanni Ajamaja sarikapeo raames tõi traditsioonilise pärja katuselt alla U.S. Invest nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa ning koos US Real Estate ehitusdirektori Tarmo Pohlakuga laususid tänusõnad ehituse peatöövõtja Nordeconile. "Rotermanni Ajamaja, mis on ühtlasi Rotermanni lõunaväravateks ja selle ette jääva väljakuga võib öelda, et Rotermann on reaalselt avatud. Lõuna väravaga tekib märgiline sissekäik päiksepoolselt küljelt," sõnas Sõõrumaa.

"Merd ja kesklinna ühendav Rotermanni ajalugu väärtustav asum hakkab valmima – Ajamaja on siin kindlasti üks huvitavamaid hooneid. Ajamaja arhitektuuris on ühendatud uudsus ja õhulisus ning vana tööstushoone iseloom," sõnas Nordecon ASi juhatuse esimees Gerd Müller. "Kuigi ehitamine oli eriolukorra ajal ja on ka praegu pisut keerulisem – järgime karmimaid hügieenireegleid ning teeme kõik, et platsil keegi ei haigestuks – oleme graafikus ning anname maja üle graafikujärgselt. See tähendab, et 2021. aasta kevadel kolivad esimesed kontorid siia sisse."

"Rotermanni Ajamaja võib tunduda eemalt väike ja kompaktne, kuid lisab kvartalisse juurde kolmandiku kogu renditavast äripinnast ja kasvatab töötajate arvu Rotermannis pea poole võrra. Ehitus on olnud meil väljakutsete rikas nii kitsastes oludes ja Muinsuskaitseameti valvsa pilgu all. Aga heas koostöös Nordeconi, KOKO arhitektide ja muinsuskaitse spetsialistidega, püsime jätkuvalt graafikus, mis on ülioluline," lausus US Real Estate ehitusdirektor Tarmo Pohlak.

Vana arhitektuur kombineeritult kaasaegsete lahendustega

Rotermannis on oskuslikult kombineeritud vana tööstuslik arhitektuur uute, kaasaaegsete lahendustega. Uue maja valmimine lisab Rotermanni kvartalisse ca 12 000 m2 äripinda, kus hakkavad paiknema nii bürood kui ka restoranid ja kauplused. Ajamaja saab olema lõunapoolseks väravaks Rotermanni kvartalisse. Ajamaja ette valmib koostöös heade naabritega kaunis linnaväljak.

Rotermanni arendus on kestnud juba 15 aastat. Aastaks 2021 saab olema Rotermannis renditavat äripinda üle 33 000 m2 ja pea 270 korterit. Rotermannis on viidud kogu parkimine mugavasse maa-alusesse parkimismajja, kus on ca 550 parkimiskohta.

Rotermannis tegutseb pea 200 ettevõtet, mis annavad tööd mitmele tuhandele inimesele. Samuti leiab Rotermannist põnevad kauplused ja restoranid. Mõnusad kohvikud ja restoranid kutsuvad osa saama maailma maitsetest; kauplused pakuvad laia valikut kiirmoest Eesti tippdisainini. Nagu igas kaasaaegses linnakeskuses, leidub ka Rotermannis spordiklubi, ilusalonge, tantsustuudioid jm teenusepakkujaid. See teebki Rotermannist tervikliku elukeskkonna.

Rotermanni kvartal on Tallinna ajaloos olulist rolli mänginud, sest seal ristusid 19. sajandil Tartusse, Narva ja Pärnusse minevad teed. Rotermann on saanud hulgaliselt erinevaid arhitektuuriauhindu ainulaadse keskkonna loomise eest.