Loomakaitsjate uurimus paljastab taaskord Soome karusloomafarmides aset leidvad õudused. Uued fotod, mis kajastavad kohutavaid elutingimusi ning tõsiselt vigastatud ja mentaalselt häiritud loomi, tehti 2019. aasta suvel ja sügisel.

Loomuse hinnangul tõestab materjal järjekordselt, et karusnahatööstuses pole põhimõtteliselt võimalik tagada minimaalsemaidki heaolunõudeid.

Soome loomaõigusorganisatsiooni Oikeutta eläimille sõnul võib seda probleemi näha kõikides farmides. Loomad veedavad terve oma elu väikestes sisustuseta traatvõrgust puurides. Sellistes tingimustes ei saa nad elada metsikutele karnivooridele loomuomast elu. See kahjustab loomade tervislikku seisundit, põhjustab vaimseid häireid ja isegi kannibalismi.

Osade farmide uurimises osalenud fotograaf Kristo Muurimaa ütles: "Rebaste ja kährikute kutsikatel oli tõsiselt raske traadist põrandal kõndida, sest nende pisikesed käpad vajusid võrgust läbi. Me nägime nii puuridesse mädanema jäetud loomade korjuseid kui ka rebaseid, kelle silmad olid haigusest kinni paistetanud. Nägime ka suure peahaavaga minki, keda puurikaaslased elusalt sõid."

Piltidel saab näha ka loomadele antavat kohutavalt räpast joogivett. Looduses veedavad mingid suurema osa oma ajast ujudes ja sukeldudes, kuid farmides on see nende jaoks ainuke vesi, mida nad näevad.

Paljude videos nähtud loomade puhul võib täheldada stereotüüpset käitumist, mis viitab vaimsetele häiretele ja äärmuslikule igavusele. Mingid, kährikud ja rebased jooksevad puurides eesmärgitult edasi-tagasi.

Loomade eestkoste organisatsiooni Loomus kommuniaktsioonijuht Annika Lepp kinnitas, et loomade probleemid karusloomakasvandustes on kõikides põhjamaades väga sarnased ja loomakaitseseadust ei täideta täiel määral ka Eestis. Nii Loomus kui ka Oikeutta Eläimille taotlevad karusloomafarmide keelustamist.

Oikeutta eläimille avalikustas uurimuse koostöös organisatsiooniga Humane Society International, mille tegevdirektor Claire Bass kinnitas: "Me nägime mõndasada rebast ja minki, vaid osa kõikidest nendest miljonitest loomadest, kes on Soomes vangistatud kilomeetrite pikkustesse puurisüsteemidesse. Need vaesed noored loomad elavad nagu kasukate kasvatamise masinad, kelle hinged on katki ja piinatud. Me nägime nõretavaid silmapõletikke, nakatunud haavasid, surnud kutsikaid ja kannibalismi. Kõik need kannatused leiavad aset ühe tühise toote nimel, mida moetööstus tegelikult ei vaja. On väga oluline, et tarbijad, disainerid ja poliitikud näeksid seda õudsat reaalsust ja mõistaksid, et vaatamata sellele, mida karusnahamüüjad püüavad moešõudel näidata, ei ole karusnahas tegelikult midagi glamuurset. Kuni Suurbritannia lubab oma ettevõtetel kaubitseda karusnahaga, oleme ka meie osa sellest julmusest. Suurbritannia oli esimene riik maailmas, kes keelustas karusloomafarmid ning nüüd on aeg see töö lõpule viia ja olla esimene riik, kes keelustab ka karusnahkade müümise."