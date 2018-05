FOTOD! Sõõrumaa õnnistas sisse Püha Bagua

Südametrummi rütmilise tamm-tammi, viirukisuitsu ja Suurelt Vaimult soosingu palumisega õnnistati reedel sisse ärimees Urmas Sõõrumaale kuuluva Adila puhkekeskuse klaaskupliga Püha Bagua.

Nagu ütlesid šamaanirituaali korraldajad ise, harmoniseeriti selle sisult religioosse ehitise keskkond sel moel loodusrütmidega kooskõlla. Rituaali juhtis Eesti üks tuntumaid šamaane Tõnu Talimaa.

Seda, et tegemist polnud uue ehitise tavapärase sisseõnnistamisega, oli näha sellestki, et enamik tulijaid embas esmalt kõiki tuttavaid õrnalt, käidi paljajalu ning rõivastuses eelistati lihtsat riiet.

"Kõiki rajatisi on mõistlik sisse pühitseda," selgitas Sõõrumaa. "On selle läbiviiaks üht või teist laadi preester või palutakse pühade vaimude kohalolekut. Meil on avamisele šamanistlik lähenemine, aga meil ei ole kirikupappide vastu ka midagi. Me kõik palume ühte asja, me palume kõik õnne, edu ja taevalikku abi. Selles mõttes on meil kõigil üks tee."

Sõõrumaa seletuse kohaselt on Püha Bagua võimas maagilise geomeetriaga sümbol, mille juured ulatuvad Mongoolia ja Siberi šamaanideni. Taoistid uskuvat, et selles kujundis sisaldub kogu universum. "Pühasse Baguasse" on oodatud eelkõige need inimesed, kes hoolitsevad teadlikult oma keha ja hinge hea käekäigu ning harimise eest, et terves kehas oleks terve vaim," lisas Sõõrumaa.



Seminarihoone



Reedel sisse õnnistatud hoonel on aga ka täiesti maine otstarve. Tavamõtlemise järgi võiks Püha Baguat nimetada ka uueks seminarihooneks. Seminarihoone põhiruum on kaheksanurkse põhiplaaniga suur ja kõrge saal, kuhu langeb valgus läbi laes asuva klaasist kupli ja kõigis seintes olevate suurte akende. Üldse asub Adila puhkekeskus Sõõrumaa sünnikoha Sõeru talu territooriumil. Juba sel suvel tahetakse seal võõrustada 300–400 inimesega festivale.

"Olen siin sündinud ja kasvanud ning naudin täie rinnaga, kuidas see koht areneb ja kuidas energia siin kasvab," rääkis Sõõrumaa. "Ükskõik, mis maju siin rajada, aga kui inimesed sellele hinge sisse ei too, siis see jääb ikkagi kuidagi kaugeks. Tahaks tänada inimesi, kes on siin suur vaeva näinud."

Kogu keskuse valmimist on juhtinud sisekujundaja Tiit Trofimov, kes on tuntud ka kui kundalini-tantrajooga õpetaja, sidekoemassaaži terapeut, ekstaatiliste tantsupidude ning "Vaba mehe tee" suurseminaride korraldaja. "Värskelt valminud Püha Bagua sobib nii seminarideks kui pulmadeks," täpsustas avatava hoone otstarvet Trofimov. "Kogu vajalik varustus on olemas ka joogapraktikate läbiviimiseks. On matid, pleedid, klotsid, padjad ja suured madratsid."



Annab tööd kohalikele inimestele



Sõõrumaa sõnul tuleb puhkekeskusse 70-80 ööbimiskohta, aga suviste festivalide ajal on võimalik ka rohkem külalisi vastu võtta, sest siis saab telgid püsti panna. "Siin saab matkata, palli mängida, sauna minna," rääkis Sõõrumaa. "Teatud mõistes on see ökokeskus ja loodusrada. Siia on oodatud kõik, kelle eesmärk on keha ja vaimu arendada. Püüaks siit ikkagi lällamise eemal hoida, et oleks võimalikult puhas ja ökoloogiline tegevus."

Puhkekeskuses on eraldi asetsevad puhkemajad, kuhu tulla oma seltskonna või perega. Suurte terrassidega klubihoones on veel ka köök, kamin ja pesemisvõimalused. "Adilas saab mõnuleda saunas ning mängida tennist, jalg- ja võrkpalli, petanki ning minigolfi," rääkis Trofimov. "Ümber puhkekeskuse on palju metsaradu, kus teha mõnusaid jalutuskäike või jooksmas käia."

"Ühest küljest ma muidugi häirin sellega iseenda rahulikku olemist seal, aga teisest küljest mulle meeldib, kui üks maakoht hakkab ise elama ja endaga ise hakkama saama," rääkis Sõõrumaa oma mõtetest seoses puhkekeskusega. "Kui ma seal ka üksinda oleks, nõuab kõigi teede, murude, metsade ja parkide korrashoid ikkagi aega. Puhkekeskuse arendamine annab ka kohalikele inimestele tööd ja leiba." Muide, Sõõrumaa on koos oma meeskonnaga istutanud Sõeru talusse juba üle kahekümne tuhande puu.