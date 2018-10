FOTOD! Soul ja Tallinn sõlmisid sõpruse

"Soul on linn, mis on e-arendustes väga edasijõudnud ning on olnud ka maailma intelligentsete linnade võistluse võitja," rääkis Lõuna-Korea pealinna Souli linnapead võõrustanud Tallinna linnapea Taavi Aas. "Ka Tallinn ei ole e-arenduste osas nõrk ning meil on kindlasti üksteisele edasi anda parimaid teadmisi."

"Soul on linn, mis on e-arendustes väga edasijõudnud ning on olnud ka maailma intelligentsete linnade võistluse võitja," rääkis Lõuna-Korea pealinna Souli linnapead võõrustanud Tallinna linnapea Taavi Aas. "Ka Tallinn ei ole e-arenduste osas nõrk ning meil on kindlasti üksteisele edasi anda parimaid teadmisi."

Tallinnas oli täna visiidil Lõuna-Korea pealinna Souli linnapea Park Won-soon, kes kohtus raekojas Tallinna linnapea Taavi Aasaga.

Linnapead kirjutasid mõlemad alla hea tahte kokkuleppele Tallinna linna ja Souli linna vahel, et arendada sõprust, kogemuste vahetust ja koostööd linnade vahel. Plaanis on vahetada teavet ja infot eelkõige infotehnoloogia kõrge arenguga seotud valdkondades, näiteks e-valitsemine, targa linna lahendused ja küberturvalisus ning arendada jõudsalt koostööd.

"Soul on linn, mis on e-arendustes väga edasijõudnud ning on olnud ka maailma intelligentsete linnade võistluse võitja," rääkis Tallinna linnapea Taavi Aas. "Ka Tallinn ei ole e-arenduste osas nõrk ning meil on kindlasti üksteisele edasi anda parimaid teadmisi."

Souli linnapea on väga huvitatud Tallinna ja Eesti e-arendustest. Kuna ka Soul paneb sellele suurt rõhku, tuli linnapea isiklikult visiidile Tallinnasse. "Kõige olulisem on see, et meil on nüüd tekkinud omavaheline kontakt ja me saame seda edasi arendada," sõnas Taavi Aas. "Souli linnapea kutsus külla ka meid ning loodame, et ka meil on võimalus nende linna külastada."

Raekojas toimuval kohtumisel kuulas Souli linnapea põnevusega raekoja ning keskaegse Tallinna ajalugu, iseäranis avaldasid talle muljet keskaegsed kostüümid ning säilitatud ajalooline hõng raekojas.