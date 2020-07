FOTOD! Tallinna Biennaali korraldaja: huvitavat leidub igale maitsele!

"Soovitan huvilistel tulla 5. juulil Tallinna Vabaduse väljakule, seal toimub palju huvitavat, teisipäeval, 7. juulil teeme muuseumitiiru," tutvustas Tallinna Biennaali peakorraldaja Andra Orn põgusalt festivali põnevamaid ettevõtmisi. Täna stardib esmakordselt toimuv Tallinna Biennaal, mille avanädal kulgeb biennaali eelkäija Tallinn Art Week’i vaimus täis avamisi, galeriituure ja töötubasid, muusikat ja teatrit.

Täna alanud kunsti- ja meelalahutusüritus Tallinna Biennaal pakub korraldajate sõnul tegevust ja üritusi igale maitsele. "Avamisüritusel oli juba väga palju rahvast," tõdes korraldaja Orn. Ta tõi välja, et väga huvitava sümbioosina on Edward von Lõnguse näitus "Viimsepäeva katedraal" on näitus, mida võiks kindlasti külastada ja eriti huvitava elamuse saab näitusest koos ekskursiooniga. "Tuuri teeb Triinu Jürves, kes on ise kunstnik, huvitav ja elav inimene, tunneb tänavakultuuri nii et see tuur on tõesti tore," tõdes Orn.

Veel tõi Orn välja Vabaduse väljaku päeva, mis leiab aset eeloleval pühapäeval, 5. juulil. "Seda oleme Tallinna Kunstinädala raames teinud juba eelnevad kolm aastat ja see on üritus, kuhu tulevad kokku üle Eesti erinevad galeriid ja kunstiasutused ning presenteerivad selle aasta teemal "Globaalne keel" oma väljapanekut keset Tallinna südant," jutustas Orn.

Ta andis lootust, et sellel üritusel leidub väga palju huvitavaid üllatusi, sest lisaks kunstnikele on seal väljas ka muusikud.

Andra Orn ütles, et Tallinna Biennaal on suur kunstifestival, milletaoline varem Eestis puudus. "Biennaal kasvas välja kunstinädalast ja meie eesmärk on nüüd olla rahvusvahelisem," kinnitas ta ja lisas, et traditsioon on tegelikult pärit juba nõukogude ajast, nüüd aga lihtsalt alustati sellega uuesti.

"Biennaal kui sõna omab rahvusvahelisel kunstimaastikul lihtsalt hoopis teist tähendust, kunstinädala pärast ei tulda külastama teist riiki, aga biennaali pärast tullakse," ütles Orn. Ta kinnitas, et vaatamata praegusele olukorrale on Tallinnasse saabumas palju rahvusvahelist meediat, kes kõik tahavad suvisest kunstisündmusest osa saada.

Lootust lisab see, et avamisüritus oli väga suur ja tohutu publikumenuga — kohale tuli mitu korda rohkem inimesi, kui korraldajad olid arvestanud. Orn rõhutas, et kui mõned üksikud erandid välja arvata, on enamik üritusi siiski tasuta, ole aga hakkaja ja mine kohale.

Suurematest piletiga üritustest on 10. juulil aset leidev Viinistu kunstimuuseumi taasavamine. "See on kindlasti väga huvitav, traditsioonilisema kunsti armastajale kindlasti üks koht, mida vaatama minna," kinnitas Orn.

2. juulist alates kella 15st on Ülemise City’s (Sepapaja 10, Tallinn) Edward von Lõnguse näitus "Viimsepäeva katedraal" ametlikult avatud. Kuuel õhtul etendub näitusel ka Musta Kasti ja Edward von Lõnguse koostöölavastus "Sada sekundit südaööni", mis kujutab endast iroonilist tarbimiskultuuri pühitsust. Ravapileteid nn katedraali, pääsmeid ekskursioonidele ja etendustele saab soetada Piletilevist, tavapääsmeid ka näitusesaalist. "Viimsepäeva katedraal" jääb avatuks 30. juulini.

Täna kell 12 avatakse ARS kunstilinnaku (Pärnu mnt 154, Tallinn) projektiruumis Läti noorema generatsiooni kunstnike Ieva Kraule-Kūna ja Elīna Vītola tragikoomiline projekt "Kunstniku kriisikeskus", mis pakub pelgupaika hüljatud, läbikukkunud ning hellust ja hoolt vajavatele kunstiteostele. Keskus jääb avatuks kuni 9. juulini E-R kell 12-18 ja L kell 12-16. Sissepääs tasuta.

Kell 19 avatakse Solaris Keskuse (Estonia pst 9, Tallinn) lõunatiivas kontserdimaja treppide kõrval uus Solaris kunstigalerii. Avamisõhtul loovad meeleolu Rael Kõiv, Jürgen Rooste, Siim Aimla, Erik Alalooga, Andres Lõo ja Pia Martin, muusikat mängivad Heidy Purga ja Renno Paat. Galerii on avatud K-P kell 12-22. Sissepääs tasuta, 2. juulil alates kell 22 piletitega, mis on müügil Piletilevis ja kohapeal.

Kell 20 jätkab biennaali programm helilainetel – Sveta baaris (Telliskivi 62, Tallinn) leiab aset elektroonilise muusika varjatud poolele keskenduv üritus sarjast "Art by Sveta KONSUM". Õhtut täitev heli võngub eredalt seinast seina - õrnadest meloodiatest ekstreemselt valju lammutamiseni! Sissepääs tasuta.

Esmakordselt toimuva Tallinna Biennaali teema "Globaalne keel" raames otsitakse universaalset kommunikatsioonisüsteemi, mille abil saaksime omavahel suhelda soost, rassist, päritolust, haridusest ja religioonist sõltumata ning seda paradoksaalses olukorras, kus oleme üksteisele aina lähemal, ent samas jääme üha kaugemaks. Biennaal seab hüpoteesi, et selliseks keeleks võiks olla kunst ja kultuur ning küsib, mida me selle rakendamisel võidaksime ja kaotaksime.

Biennaali kava on saab uurida lähemalt veebis tallinnabiennaal.ee, lisaks leiab programmi paberkujul Solarise keskuse infopunktist.

Tallinna Biennaal toimub tänavu 2.-30. juulini. Pea kuu aega vältava programmi raames toimub mitmeid erakordseid kunstisündmusi, näitusetuure ja performance’id, traditsiooniks muutunud kunstinädala sündmused leiavad aset biennaali avanädalal. Biennaali korraldab Nordic Baltic Art Center NOBA MTÜ. Kunstisündmuse suurimad toetajad on NOAR.eu, Solaris ja Ülemiste City.