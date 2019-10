Täna avas Tallinnas uksed interaktiivne näitus "Mineraalid-superstaarid! Maa alt koju", mis toob Eestisse ligi 100 maavara üle kogu maailma. Näitusel saab näha ja katsuda maavarasid, mida kasutatakse inimeste igapäevaelus kasutuses olevate asjade tootmiseks.

Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektori Renno Veinthali sõnul on viie riigi teadlaste koostööna valminud rändnäitus harukordne võimalus näha metallitoormeid ja mineraale viiest maailmajaost.

"Igapäevaselt me ei mõtle sellele, kui palju tuleb maapõuest tuua välja materjale, et toota näiteks mobiiltelefone, hambapastat, potte-panne või autosid. Tallinna Tehnikaülikooli kaasabil valminud näitus tutvustabki, kui palju me igapäevaselt tarbime selliseid esemeid, mille tootmiseks on vaja maavarasid," rääkis Veinthal.

Näituse üks eestvedaja, Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi dotsent Veiko Karu avaldas lootust, et just koolilapsed tulevad näitust külastama. "Avastamisrõõmu on siin nii noortele kui vanadele, kuid eriti tore oleks, kui mõni koolinoor hakkaks tänu näituselt saadud teadmistele ka rohkem geoloogia vastu huvi tundma. Järelkasvu on meil väga vaja," kinnitas Karu.

Näitusel saab näha ja katsuda metallitoormeid ja mineraale viiest maailmajaost, näiteks terase tooret hematiiti, värvilisi fluoriidikristalle, aga ka tänases tehnoloogias asendamatu vase eriilmelisi maakmineraale. Kui muidu saab näitustel mineraale vaadata klaasi tagant, siis sellel näitusel saab eksponaate lähedalt oma silmaga näha ja katsuda. Näitusel saavad külastajad vastuseid küsimustele, kuidas universum ja metallid tekkisid või milline on metallide teekond alates suurest paugust kuni tänapäevani, mil neist on saanud tsivilisatsiooni alus.

Näituse on loonud viie riigi kõrgkoolid ja teadusasutused: Lorraine’i Ülikool Prantsusmaalt, FCT-Universidade Nova de Lisboa Portugalist, Tšehhi Geoloogiateenistus, Oulu Ülikool Soomest ning TalTechi muuseum ja geoloogia instituut.

Näitus on T1 Mall of Tallinnas 18. oktoobrist 5. jaanuarini, kust läheb väljapanek Tallinna Tehnikaülikooli ning seejärel teistesse Euroopa riikidesse. Tasuta näitus on mõeldud eeskätt lastele ja noortele vanuses 8–17 aastat, kuid palju põnevat leidub ka teistele külastajatele.

Näituse loomist rahastab Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) toormaterjalide innovatsioonivõrgustik EIT Raw Materials Euroopa projekti TravelEx raames, mille eesmärk on tõsta teadlikkust maavaradest ja nende väärtusest.