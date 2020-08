FOTOD! Tänavakunsti tuur Telliskivi loomelinnakus

"Telliskivi Loomelinnakus ehib ühte seina Kanadast pärit kunstnik Bonari joonistatud Kalevipoeg ja teist seina Prantsusmaalt pärit kunstniku Hopare maal," rääkis giid Hannariin Lamp tänavakunsti rännakul.

Tallinna Biennaal, mille peanäituseks oli sellel aastal Edward von Lõnguse "Viimsepäeva katedraal" on läbi saanud ja sellega seoses toimus tänavakunsti ekskursioon, millega vaadati Telliskivi Loomelinnakus asuvate kunstiteoste sisemusse.

Peatuti teoste autoritel ning tehti juttu ka tänavakunsti hällist ehk graffitist. Teekonda ilmestasid vanad fotod ajast, mil Telliskivis asus Balti Raudtee peatehas.

Aastatega on loomelinnak tundmatuseni muutunud. Kunagisest külmast ja kõledast tööstushoonete piirkonnast on saanud kunstnike meka.

Linnaku seinad on hakanud oma elu elama. Leiab nii salaja öö varjus salaja kiiresti tehtud töid kui suuremaid tellimusi, kus võimsad seinamaalingud katavad tervet hoonet.

Tuure korraldav giid on teinud põhjalikku uurimistööd ning kohtunud isiklikult autoritega ning oskab rääkida iga töö ning autori unikaalse loo.

Kunstnikud valutavad südant nii loomade kui ühiskonna üle

Tähelepanelik vaataja ja tuuril osaleja leiab loomelinnakust mitmeid loomamotiive. Eesti tänavakunstniku Sänki töö linna eksinud hirvest pöörab tähelepanu linnastumise probleemile, mille tõttu kaotavad loomad oma loomuliku keskkonna ning satuvad aina enam linna.

Eestis kaitse all olev lendorav on esindatud lausa mitmes seinamaalingus, aga ka Portugali kunstnik Bordalo prügist tehtud teoses, mis valmis 2016. aastal Street Art Jam raames. Prügist tehtud orav pöörab tähelepanu ületootmisele ja näitab, kuidas on võimalik materjale taaskasutada.

Peale mitme spirituaalse sisuga suurema töö leidub ka kriitikat ühiskonna suunas. Edward von Lõngusele sarnase käekirjaga Soome tänavakunstnik Plan B lisas paar nädalat tagasi ööhämaruses loomelinnakusse uue töö, millega rõhutab, et elame maailmas, kus tehnoloogia võtab paratamatult meie elud üle ja kaugel ei ole tulevik, kus oleme pideva jälgimise all.

Loomulikult on esindatud ka Eesti kõige kuulsam ja armastatum tänavakunstnik Edward von Lõngus, kelle üks surmatantsu seeria töödest on päästetud lammutusele läinud seinast ning on esmakordselt Eestis koos seinaga välja lõigatud ja vaatamiseks alles jäetud.

Tänavakunstnikud tunnevad oma keskkonda

Giidi Hannariin Lampi sõnul tunnevad tänavakunstnikud üldiselt oma keskkonda hästi ning on seinade valimisel väga teadlikud. Ette tuleb ka tööde ületegemisi, aga kirjutamata reegel on, et selle žanri suuremad tegijad maalivad üle algajate töid, mitte vastupidi.

Tuleb ette olukordi, kui suurem ja põhjalikum töö kaetakse mõne rühmituse nimetusega või sodimisega, kuid Lampi sõnul on see normaalne ja loomulik osa tänavakunstist ning huvitav on jälgida kunstnike omavahelist dialoogi, mis vahel võib kujuneda ka omamoodi võitluseks.

Üks erilisemaid ja omanäolisemaid töid loomelinnakus on söögikoha Lendav Taldrik seinal asuv Lõuna-Prantsusmaalt pärit kunstnik Hopare maal, mis kujutab naise nägu. Maalil oleva naise näol ei ole aga suvalise inimese või kunstniku fantaasiaga, vaid ühe Tallinnas elava naisega, kellega kunstnik kohtus juhuslikult Tallinna tänaval. Eesti naine inspireeris teda niivõrd, et kunstnik otsustas ta seinale jäädvustada.

Terve elu kunstiga seotud olnud kunstnik Hopare on töötanud ka arhitektuuribüroos, mis kajastub tema täpsetes joontes ja geomeetrilistes kujundites, mida ta oma piltidel kasutab.

Rahvusvahelised kunstnikud tunnevad huvi Eesti vastu

Telliskivi loomelinnakus leiab peale Eesti ka näiteks Argentiina, Kanada, Prantsusmaa, Portugali ja Soome tänavakunstnike töid.

Hannariin Lampi sõnul on nii mõnedki välismaa autorid enne teoste valmimist end Eesti kultuuriga kurssi viinud ning otsustanud hiljem end Eestiga siduda või siia lausa kolida.

Ühelt seinalt võib näiteks leida eestlaste tahtejõudu ja südikust sümboliseeriva Kalevipoja, kes on tehtud Kanadast pärit kunstnik Bonari poolt.

Bonar on alati huvi tundnud ajaloo vastu ning jõudis Baltimaade ajalugu uurides Eesti rahvamüütideni, mis avaldasid talle suurt muljet ning inspireerisid niivõrd, et suurest huvist sündiski seinamaaling.

Tuuri korraldas Pseudo Tours, mis on esimene tänavakunsti ekskursioone pakkuv bränd Eestis.

Pseudo Tours korraldab tänavakunsti ekskursioone Tartus juba 2014. aastast, kuid nüüd on võimalus inimestel lähemalt tutvuda ka Telliskivi loomelinnakuga, kuhu esimesed graffitid tekkisid juba 90ndatel.

Tuure läbi viiva giidi Hannariin Lampi sõnul on huvilisi nii turistide kui eestlaste seas. Tuure on võimalik tellida ka näiteks sünnipäevadeks või muudeks üritusteks.

Esmakordselt toimus Tallinna Biennaali raames tänavakunsti rännak Telliskivi Loomelinnakus.