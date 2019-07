Tartus Kaarsilla juures saab laenutada BlueRay virtuaalreaalsusprille, mille abil võib tutvuda Tartu kesklinna vaadetega 1913. aasta augustist.

Tartu Ülikool ja võrsefirma (ingl spin-off) OÜ BlueRay sõlmisid sel nädalal koostöölepingu kultuuripärandi ja turismisektori virtuaalreaalsete rakenduste arendamiseks ning nende kasutuskogemuse uurimiseks.

Noor ettevõte BlueRay on sel suvel kogunud tuntust Tartus pakutava virtuaalreaalse elamusega. Nimelt saab Kaarsilla juures laenutada virtuaalreaalsusprille, mille abil võib tutvuda Tartu kesklinna vaadetega 1913. aasta augustist.

Tartu Ülikooli ettevõtluse nõustaja Aivar Pere sõnul on tal hea meel näha, kuidas ettevõtlikud töötajad ja üliõpilased on jõudnud ettevõtte loomiseni ning teenuse väljaarendamiseni. "Ülikooli ettevõtlusõpe ja -teenused on heaks lähtekohaks, et oma ideed, kogemused ja potentsiaal ettevõtjana mängu panna, ning näeme, et üha rohkem võrsefirmasid on valmis pakkuma ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise üliõpilastele praktikavõimalusi," rääkis Pere.

Aivar Pere selgitas, et ülikool toetab ettevõtlikke teadlasi ja töötajaid ettevõtlusega alustamisel. "Kindlasti tutvustame BlueRayd 2020. aasta jaanuaris toimuva Startup Dayvõrsefirmade demoalal," tõi ta näiteks. Ülikoolis on tema sõnul väga palju potentsiaali, mida saab rakendada teadusmahuka ettevõtluse arendamiseks. "Meie missioon on seda kompetentsi ühiskonnaga jagada," lisas Pere.

BlueRay juhatuse liige Egle Rääsk kaitses sel kevadel Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise erialal magistritöö, milles uuris virtuaalreaalse turismiobjekti kasutuskogemust. Ta analüüsis, mida peaks uute virtuaalreaalsete rakenduste arendamisel arvesse võtma, et need vastaksid kasutajate ootustele ja annaksid lisaväärtust kogu turismisektorile.

"Meie soov on tänapäevase tehnoloogia abil pakkuda sisukaid elamusi, millega kasutajad oleksid igati rahul," selgitas BlueRay asutaja ja juhatuse liige Mairo Rääsk, kes on enam kui kümne aasta jooksul olnud seotud mitmesuguste arendusprojektidega. Tartu Ülikoolilt ootab ettevõte abi rahvusvahelistumisel ja investorite kaasamisel.

"Meie lahenduse vastu on juba huvi tuntud ja loodame jõuda oma teenuse pakkumisega peatselt Eestist kaugemale," sõnas Rääsk. "Tartu Ülikooli võrsefirmana väärtustame õppimist ning soovime koostöös ülikooliga arendada teadmust virtuaalreaalsuse teistmoodi rakendamisest ja aidata kaasa selleks sobiva tehnoloogia arengule," lisas ta.

Kaarsilla juures pakutav virtuaalkogemus pole aga ainus võimalus Tartus BlueRay teenusega tutvuda, sest ka Tartu Ülikooli muuseumi viimatine aastanäitus "Ideaalide Eesti. Sada aastat otsinguid" loodi koostöös BlueRayga. Näitusel on virtuaalreaalsuse abil võimalik näha pilti, mis avanes ülikooli aulas pärast 1965. aasta põlengut.