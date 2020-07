FOTOD! Ülemiste keskuses avati Eesti suurim Gym! jõusaal

Gym! Tallinn Ülemiste on enam kui 1500m2 laiuv avar Technogym seadmetega varustatud iseteeninduslik jõusaal. Nagu kõik teised Gym! jõusaalid, on ka Gym! Tallinn Ülemiste avatud ööpäevaringselt ning kuutasu on endiselt turu soodsaim, 15 eurot kuus.

Gym! Eesti juhatuse esimees Erkki Torn tõstab esile head koostööd klubi avamisele eelnenud perioodil. "Gym! Tallinn Ülemiste on meie neljas klubi Eestis, läbi mille saame oma liikmetele pakkuda vaheldust klubide eripära ja asukohtade osas," ütles ta. "Meil on suur rõõm, et suutsime peale kahekuist kinniolekut viia projekti siiski lõpuni ning klubi edukalt avada. Oleme väga tänulikud Ülemiste keskusele, kes oli suurepäraseks koostööpartneriks keerulisel perioodil ning kes toetas ja innustas meid klubi avama.“

Torni sõnul lisab Ülemiste keskuses asuvale Gym!-ile väärtust atraktiivne ja uuenduslik meelelahutuslik kooslus keskuses. See on see mis toob inimesi rohkem keskusesse aega veetma ning eristab parimaid keskusi teistest.

Ka Ülemiste keskuse tegevjuhi Guido Pärnitsa sõnul täiendab jõusaal suurepäraselt keskuses pakutavaid meelelahutusvõimalusi, sest eks sportki on võimalus tervislikult meelt lahutada.“Ning kui trenn on tehtud, siis on võimalik süüa toekas kõhutäis mõnes meie paljudest restoranidest, premeerida end juuksuris- või massaažiskäiguga või minna hoopis kinno. Kui toss on tõesti väljas, siis minna ja osta uued tossud mõnest meie paljudest spordikaupade poodidest, sest viimastel aastatel on Ülemiste keskus valitud ka parimaks spordikaupade ostukohaks.“

Gym! Tallinn Ülemiste jõusaalis on uuendusena välja töötatud spetsiaalsed lahendused ka piiratud liikumisvõimega külastajatele.“Meile on oluline, et kõik tunneksid ennast teretulnutena ning saaksid muretult nautida keskkonda, kus on võimalik leida kõike neile huvipakkuvat mõnusalt koos,” lisas Pärnits.