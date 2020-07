FOTOD! Vaata, mida tehti šamaanifestivalil

Festivali korraldaja Tõnu Talimaa sõnul jääb ta festivaliga rahule. "Läks väga hästi. Kõik toimis ja meil õnnestus luua kodune ja turvaline ruum, mis oli loomulik ja lõdvestunud, kuid samal ajal põnevust ja avastamist täis," ütles ta.

Nädalavahetusel kogunesid huvilised Kosele Arhailiste Traditsioonide Keskusesse, kus peeti maha "Šamaanipäevad 2020".

Osalejaid oli kaheksandat aastat toimuval festivalil 300 ringis. Külastajaid oli peale eestlaste veel Soomest, Austriast ning Venemaalt.

Talimaa sõnul oli tunda, et inimestes on seoses koroonaviirusega tekkinud vastutus ja hügieenireeglitest peeti hoolega ringi.

"Ruumis oli palju kätepuhastuspunkte ja inimesed ei olnud väga külg-küljega koos, väljaarvatud mõnedes rituaalides, aga kõik tegevused toimusid õuetingimustes," ütles korraldaja, et kõik tingimused olid täidetud.

"Ma ütleks nii, et ükski koroonapisik ei ole võimeline sellises vibratsioonis eksisteerima," lisas ta, et suurt hirmu viiruse vastu neil ei olnud.

Festivalikülastajate seas leidus nii tavalisi inimesi, kes tulevad üritusele eelkõige keskkonna ja enesetervendamise eesmärkidel, kuid on ka juba kogenumaid inimesi.

"Inimestel, kes siia tulevad, on enamasti ikkagi huvi looduses ja iseendas toimuvate protsesside mõistmise vastu. Leidub ka inimesi, kes on ise juba praktiseerinud ja kes on eneseleidmise teel käinud. Nemad otsivad siit võimalust süveneda ja saada uusi lähenemisi ja kogemisi, millest ammutada sügavamat elamise tarkust," kirjeldas Talimaa festivali külastajaid.

Šamaanifestivali puhul on väga oluline, et nii esinejad, toitlustajad kui erinevate toodete müüjad oleksid seotud mingil viisil eneseleidmise või enese tervise eest hoolitsemisega.

"Kutsun esinejaid, kes seda teemat jagada oskavad nii, et nad ei pane sinna mingeid illusioone ega kujutlusi juurde, vaid räägivad oma kogemusest ja kogemusest sündinud tarkusest.

"Religioosseid ruume siin ei ole. Jälgin, et teemad oleksid erinevaid šamanistlikke traditsioone kandvad. Hiina ninninänni ma siia ei lase. Kui keegi tuleb midagi müüma ja jagama, siis seal peab olema inspiratiivse loomingu mõõdet ja käsitööd. Sellised kaubad, mida inimesed ise loovad oma tunnetusest," lisas korraldaja, et kõik pakutu on hingega tehtud. Alkohol ega ained üritusele lubatud ei ole.

Traditsiooniliselt algab ja lõpeb festival kontserdiga. Sel aastal lõpetas festivali suurejooneliselt muusik Denis Vinogradov.

Festival toimub kindlasti ka järgmisel aastal umbes samal ajal ning samas asukohas Arhailiste Traditsioonide keskuses.