Veskimetsa ja Mustjõe asumite talvekohvikute päeval tutvustas Haabersti linnaosa vanem Marek Jürgenson linnaosa valitsuse uue aasta plaane.

Marek Jürgensoni sõnul toimus talvekohvikute päev teist korda ning seda tänu Veskimetsa-Mustjõe Seltsi tegusate liikmete eestvedamisele.

"Mul on hea meel, et Haaberstis on aktiivsed kogukonnad, mis loovad piirkonnale lisaväärtust. Haaberstis tegutsevad seltsid on linnaosa valitsusele heaks partneriks pakkudes asjatundlikku abi probleemide kaardistamisel oma asumites ja lahendusettepanekute tegemisel," ütles Jürgenson. "Teeme kõigi linnaosas tegutsevate seltsidega pidevat koostööd ja see on osutunud väga konstruktiivseks."