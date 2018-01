Fotomuuseum kutsub Tarmo Virvese vestlusõhtule

Fotomuuseumi projektiruumis on alates 11. detsembrist kuni 29. jaanuarini avatud Tarmo Virvese isikunäitus "Isiklikud pildid". 5. jaanuaril kell 18.00 toimub vestlusõhtu, kus on autoriga isiklikult võimalik näituse teemal arutleda.

Näitusel väljas olevad tööd peegeldavad isiklikkust mitmel tasandil. Tarmo Virves kasutab ajaloolisi fotomenetlusi andmaks edasi tänapäeval üha anonüümsemaks ja pealiskaudsemaks muutuvas fotograafiamaailmas isiklikku suhet pildistatavaga.

Näitusel väljas olevad pildid on valmistatud ajaloolistes fototehnikates - dagerrotüüpia ja ambrotüüpia protsessis. Dagerrotüüpia on esimene avalikkusele esitletud fotograafilise kujutise valmistamise viise. 1839. aastast. Kujutis on osalt negatiivis, osalt positiivis, asub poleeritud hõbeplaadil. Ambrotüüpa leiutati 1851. aastal ning on üks märgkolloodiummenetluse vormistamise võimalustest.

Tarmo Virves: "Raske on seletada, kuidas minu üks või teine pilt tekib... ma ei tee lihtsalt "klõpsu". Kasutan vanu, keerulisemaid käsitöölisi fototehnikaid, kuna mind paelub protsess iseenesest. Mulle meeldib see omamoodi rituaalsus, mis tekib minu ja subjekti vahel. Katsetamine, ootamine, uus katse, veel ootamist. Kuni saabub õige tulemus. Hea pilt. Mida ma piltidest otsin, on ausus ja olen üritanud jääda ausaks ka oma tööde tegemisel. Ma usun, et siinkohal ei vaja vaataja suuniseid. Pildid kõnelevad enda eest."

Kuraator Tanel Verk.