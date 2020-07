G4S töömalevlased abistavad juulis pealinna rannavalvureid

"Ennekõike pakub noortele huvi rannavalve, aga Toidupangas ja Uuskasutuskeskustes abiks käimine on näidanud, et noortele meeldib teha head," ütles G4S töömaleva juht Esme Kassak.

Juulikuus võib Tallinnas Stroomi ja Pirita rannas näha G4S rannavalvel abiks noori töömalevlasi. Kokku alustab 1. juulil G4S töömalevas tööd 20 peamiselt 14–16-aastast noort. Lisaks käivad malevlased abiks Tallinna Toidupangas ja Uuskasutuskeskustes. Noorte töö on korraldatud graafiku alusel.

Töömaleva eesmärk on noortele näidata, kuidas G4S rannavalvurid Eestit turvalisemaks teevad ja leida sedasi tulevikus uusi vetelpäästjaid. Abistades Toidupanka ja Uuskasutuskeskust õpivad noored märkama abivajajaid ning säästma keskkonda. "Ennekõike pakub noortele huvi rannavalve, aga Toidupangas ja Uuskasutuskeskustes abiks käimine on näidanud, et noortele meeldib teha head," ütles G4S töömaleva juht Esme Kassak. Igal aastal leiab mõni varasematest malevlastest tee G4S rannavalve meeskonda, näiteks tänavu suvel jätkas vetelpäästjate ridades koguni neli senist töömalevlast. "Neid tublisid noori iseloomustab väga asjalik suhtumine töösse ning hea ujumisoskus," lisas Kassak.

Malevlased tunneb ära punaste särkide järgi, mille seljal kiri "Rannavalve abiline". Nad abistavad rannavalvureid erinevates töödes, aidates hoida silma peal olukorral rannas. "Kuigi G4Si malevlased on keskmisest parema ujumisoskusega, siis nemad kedagi päästma veel ei lähe. Samas kuulub malevlaste tiimi juba teist aastat üks noor elupäästja. Kutsusime ta malevasse juba eelmisel suvel, et anda võimalus tutvuda lähemalt vetelpäästja tööga," selgitas Kassak.

Kõik G4Si malevasse soovijad pidid täitma põhjaliku ankeedi, kus kirjutasid enda seniste saavutuste kohta ning ootustest suvisele tööle. „Olen eelnevad aastad töötanud ka rannas ja see on minu arust kõige toredam töö, töökollektiiv on ka sõbralik. Soovin töötada Pirital ja kaitsen uhkusega oma randa," kirjutas staažikas malevlane Matis (16), kes on seadnud endale eesmärgiks liituda ka päriselt rannavalvurite tiimiga.

Enne maleva algust tegid G4S vetelpäästjad 29. juunil noortele praktilise väljaõppe Pirita ja Stroomi rannas. Koostöös Töötukassaga tutvustati e-õppe vormis ka olulisemaid tööõiguse ja -ohutuse teemasid, et valmistada noori ette iseseisvaks tööeluks.

G4S Eesti on töömalevat korraldanud juba aastast 2003. Erinevatel aastatel on ettevõte noorte aega erinevalt sisustanud, ent alati on malevlased rannavalve abilisena saanud kätt proovida.