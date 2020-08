G4S turvatöötajad takistasid kahe roolijoodiku edasisõitu

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

Viimastel päevadel pidasid turvaettevõtte G4S töötajad kinni ja võtsid autovõtmed käest kahel juhil, kelle alkoholijoove oli nii suur, et neid ootab nüüd ees kriminaalkaristus.

Kiire ja tähelepaneliku tegutsemisega hoidsid turvatöötajad ära joobes roolikeerajate sattumise liiklusesse.

Esimene juhtum oli neljapäeval, 30. juunil kella 22 paiku. G4S patrulli turvatöötaja märkas, et Sakus Tallinna maanteel sõidab kahtlase sõidustiiliga hall Saab, mis kaldus ühest teeservast teise, peatus ringteel ja suundus seejärel kaupluse parklasse. "Parklas lasi mööda äärekivisid. Kellaaeg oli selline, et viimased inimesed tulid veel poest," kirjeldas turvamees olukorda.

Ta teavitas juhtunust politseid ja blokeeris sõiduki liikumistee patrullautoga nii, et Saabi juht ei saaks enam välja tagurdada. "Ta tahtis sisse tagurdada, aga see õnnestus ära hoida. Tõmbasin ukse lahti, käsipiduri peale ja võtmed eest," ütles turvatöötaja.

Roolis istunud keskealine naine püüdis küll turvatöötajale vastu hakata, aga viimane ei lasknud sellest end segada ja hoidis politseinike saabumiseni Saabi võtmeid enda käes. Autoroolist tabatud naisel oli püsti seismisega raskusi ja tema jutt segane. Paari minutiga saabunud politseinikud tuvastasid Saabi roolinud naisel raske joobe. Ta peeti kinni ja viidi politseijaoskonda.

Teine sarnane juhtum leidis aset möödunud reedel, 31. juuli õhtupoolikul kella 17 paiku, kui tööpausil olnud G4S sularahavedaja märkas Põlvas asuvast kauplusest väljumas nähtavate joobetunnustega meest, kes turvatöötaja silme all pillas kildudeks pudeli vahuveini ja istus seejärel sinise Škoda rooli.

"Helistasin 112 ja sõitsin autole järgi," kirjeldas sularahavedaja juhtunut. "Ta sõitis kõrvalasuvasse tanklasse autot tankima." G4S töötaja kasutas kohe juhust. Kui Škoda juht autost väljus, haaras turvatöötaja ohtliku juhi masina süütelukust võtmed ja kutsus omale lisaks appi G4S patrulli.

Joobes seisundi reedab tuikuv kõnnak

Škoda roolis olnud mees küll püüdis rahavedajat veenda, öeldes, et on kaine, kuid tema tuikuv kõnnak ja ebaadekvaatne olek andis tähelepanelikule sularahavedajale põhjust selles seisukohas kahelda. Sündmuskohale saabunud politseinikud tuvastasid Škoda juhil kriminaalse joobe, mistõttu peeti ta kuriteos kahtlustatavana kinni ning sõidutati otsejoones arestimajja.

Lõuna prefektuuri politseimajor Arvo Turba tõdes, et kogukonna tähelepanekud liiklust ohtustavate juhtide suunal on muutunud juba praktiliselt igapäevaseks ning sellise koostöö ja liikluse ühiselt turvalisena hoidmise eest on politsei igale abistajale südamest tänulik.

"Roolijoodikutele ja ka teistele ohtlikele juhtidele pöörab ka politsei igapäevases liiklusjärelevalves nii pisteliste kontrollide kui ka mahukamate aktsioonidega teravat tähelepanu. Lisaks politseile saavad ohtlike juhtide liiklusest kõrvaldamisel ja sinna üldse mitte lubamisel abiks olla ka kõik tähelepanelikud ja hoolivad inimesed. Nähes purjus sõpra või võõrast autorooli kippumas on kõige lihtsam moodus temalt võtmed lihtsalt ära võtta, tema teekonda takistada või talle ise küüti pakkuda. Kui aga sekkuda ei soovita või ei juleta, siis tuleb sellistes ohtlikest juhtidest kahtlemata politseile teada anda," selgitas Turba. Ta lisas, et ennetus on parem kui õnnetus ja selle viimase vältimiseks sobivad kõik abivahendid ja lubatud võtted.