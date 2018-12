2016. aastal kõlasid Estonia kontserdisaalis GAG laululaste ettekandes 70ndate aastate populaarse telesaate igihaljad "Entel-tenteli" lastelaulud. Nüüd astuvad Tallinna koolinoored ja GAG andekad muusikud taas kooli noorteorkestri saatel lavale.

"Gustav Adolfi muusikaline tegevus ja suurte kontsertprojektide tegemine on saanud koolis aasate jooksul tavapäraseks. Eesti 100. juubeliaasta alguses tuuritati Eesti suurtel lavadel filmimuusika kontsertlavastusega "Eesti Vabariik 150" ning kevadel tuldi välja kõmu tekitanud nõukaaja lauludega. Aastale paneb väärika punkti armastatud lastelaulude kontserrt "Trikatrei", mis toimub 19. detsembril 2018 algusega kell 19 Estonia kontserdisaalis. "Trikatrei" on 2016. aastal GAGi poolt korraldatud “Entel-tenteli” kontserdi ajastutruu ja kultuurilooline jätk", lausus kooli direktor ja kontserdi produtsent Hendrik Agur, kellele jääb koos õpilastega laval esineda oma 13-aastase direktori ametiaja jooksul viimaseks korraks. "Loodetavasti jätkub kooli muusikaline tegevus sama hoogsalt, sest pikk vagu on sisse aetud ja siit on hea jätkata - võidavad õpilased, kes saavad suurepäraseid võimalusi esinemisteks ja isiklikuks arenguks", lisas Agur.

2016. aastal kõlasid Estonia kontserdisaalis GAG laululaste ettekandes 70ndate aastate populaarse telesaate igihaljad "Entel-tenteli" lastelaulud. Nüüd astuvad Tallinna koolinoored ja GAG andekad muusikud taas kooli noorteorkestri saatel lavale.

Kontserdi esimeses pooles kõlavad 70ndate ja 80ndate aastate igihalja telesaate "Trikatrei" lastelaulud Tõnis Kõrvitsa ja Siim Aimla orkestriseadetes. Kontserdi teises osas aga mängitakse GAG muusikasõprade ning laululaste omaloomingulisi palasid suureks samade heliloojate arranžeeringutes. Nimelt toimus oktoobrikuus koolis omaloominguliste laulude konkurss "Väike lugu suurele lavale". Nüüd kuulemegi, kuidas ka väikese algkoolilapse viisijupi võib suureks ja suurele lavale mängida nii, et terve Estonia saal on hoogsat laulu ja orkestrihelisid täis.

Põnev ja rütmikas koguperekontsert ootab kõiki muusikahuvilisi jõulueelsesse Estoniasse head ja hoogsat muusikat nautima, meenutama vanu lugusid ja uudistame verivärsket noorte loomingut. Omaloominguliste laulude konkursi võitjatena kuuleme ka saates "Eesti otsib superstaari" osalenud Jaagup Tuisu, vilistlase Marianne Leiburi ja teiste GAG andekate noorte loomingut ja esinemisi. Kontserdi esimest poolt juhib lapseevanem Gerli Padar Lottena ning teist poolt Jaagup Tuisk. Kontserti korraldamist toetab Tallinna Haridusamet.

Kontserdi peaproov-läbimäng ja esitus noorema kooliosa õpilastele toimub GAG Kotzebue majas Vana-Kalamaja 14. detsembril algusega kell 9.00. Asjast huvitatud meediaväljaannetel on võimalus tulla kohale peaprooviga lähemalt tutvuma.