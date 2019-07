GALERII! Aleksei Turovski: olen monomaniakaalne zooloog

Tuntud loomateadlane Aleksei Turovski avas Tallinnas KuKu klubis oma loomajoonistuste näituse. Täna kell 19 on kõigil huvilisel sealsamas võimalik loomateemalist mälumängu mängida.

Aleksei Turovski on tunnustatud Eesti zooloog, zoosemiootik, etoloog, parasitoloog, autor ning lektor. Enda sõnul on Turovski suurema osa oma elust (ehk siis alates 5. eluaastast) olnud monomaniakaalne zooloog ja oma elu teises pooles peamiselt tegelenud zooloogilise jutlustamisega sh ülikoolides ja loomaaia ekskursioonidel.

Oma ligi viiekümneaastase karjääri jooksul on ta töötanud metoodikuna nii Eesti Mereinstituudis kui Tallinna Loomaaias, lektorina Tallinna Ülikoolis, Tartu Ülikoolis ja paljudes teistes Eesti haridusasutustes. Ta on tegelenud looduse ja eeskätt loomade käekäigu temaatika populariseerimise ja kajastamisega terve elu vältel.

Kõikides oma sõnavõttudes käsitleb Turovski üht- või teistpidi loomade põnevat maailma. Esinedes raadio- või telesaadetes, loengutega, viies läbi seminare või ekskursioone loomaaias, kirjutades raamatuid ja arvamuslugusid jne, on Turovskil haruldane võime ilmestada inimeste ja teiste loomade ühtekuuluvust läbi laiapõhise ajaloolise ja faktidest pulbitseva konteksti.

Mida paljud aga ei tea, on, et möödunud sajandil kooli saanud bioloogidele omaselt on Aleksei Turovskil ka kindel käsi loomade kujutamises mitte ainult tekstis või kõnes, vaid ka pildis. Ta on illustreerinud enamiku oma raamatutest ja tema loomajooniseid on kasutatud paljudes teaduslikes ja aimelistes kirjandusteostes läbi aastate, sh näiteks Eesti entsüklopeedias.

Turovski viljeleb enda sõnul sürr-animalismi – anatoomiliselt korrektsete loomade kujutamist sürrealistlikus kontekstis.

Käesolev näitus on läbilõige Turovski sürr-animalistlikest töödest läbi aastate. Enamik töid pärineb 1980. aastatest. Näituse nimi Zoontoloogia on inspireeritud tõdemusest, et läbi oma karjääri on Turovski omandanud võime rääkida sisuliselt mistahes inimkonda puudutavast ühiskondlikust, kultuurilisest või filosoofilisest teemast läbi zooloogilise konteksti, ilmestades seda näidete ja paralleelidega loomariigist või loodusest laiemalt.

Näitus Zoontoloogia on üleskutse mõtestada elu olemust läbi pärisinimese kirjeldamisel möödapääsmatu ja tõtt-öelda kannustava tõdemuse, et me oleme loomad ja seeläbi kõikide teiste loomade sugulased.