GALERII! Burlesque artistid üllatasid publikut meeleoluka etendusega

Pärast kuudepikkust vaheaega astusid eile vodevilliklubis Heldeke taas lavale Burlesque Estonia artistid. Saali võimekust ületava publikuhulga tõttu anti samal õhtul koguni kaks etendust jutti. Kohale saabunud publiku paigutamisel järgiti hetkel nõutavaid reegeleid - saal ei olnud kummalgi etendusel tihedalt täis tuubitud. Kõrvuti istusid vaid lähedased inimesed.

Erinevalt Heledekeses regulaarselt toimuvatel burleskietendustel tavaks saanuga ei olnud tegu ettevalmistatud kavade, vaid improvisatsioonidega. Esitamisele tulid need seega vaid sel õhtul ja üks kord. Ühe etenduse kandsid välja kuus artisti kuue numbriga.

Burleskigurmaanid, kes vaatasid kaks etendust järjepanu, nägid aga koguni 12 unikaalset numbrit, kuigi artistid jäid samaks. Kolmest võimalikust rekvisiidist ja kolmest erinevast saatemuusikast - need olid esinejatel erinevad - loositi publiku osalusel enne iga etteastet välja artistile ette teadmata kombinatsioon.

Rekvisiitide hulgas olid lisaks kuldsetele kinnastele, roosile, suleboale ja niiöelda "viisakatele" abivahenditele ka absurdseid. Näiteks kaks punast praepanni, rull tualettbaerit, jääkuubikute ja viskiga täidetud klaas, kott kartulikrõpse jne. Lavale tuli astuda sisuliselt kohe peale valiku selgumist.

Kuigi burleskiimprovistasiooni ei saa ehk võrrelda näiteks jazzis praktiseeritava improvisatsioonilisusega, on see siiski lavaline tegevus, mis paneb proovile esineja loomingulisuse ja professionaalsuse. Sellega said kõik kuus publiku ette tulnut ka kenasti hakkama.

Üles astusid Burlesque Estonia artistid: Affinity Starr, Foxy Suzy, Miss Chrissy Kiss, Misty Mosquito, Titi de Sweetie, Katarina von Schatz. Õhtut juhtis lisaks esinemisele Miss Chrissy Kiss. Etteaste käigus lavale pudenenud riideesemeid ja aksesuaare korjas numbrite vahel ära nn "pick up", kelleks sel korral oli publikule üllatuslikult meesterahvas Honey Ginger.

Burleski nädalavahetused toimuvad Heldekeses igal kuul kolmel järjestikusel päeval. Augusti kolmandal nädalavahetusel saabki taas seda lavategevust jälle tavapärases vormis näha. Ette saab broneerida laudu, pileteid müüakse võimalusel ka ukselt, kuid arvestades senist publikuhuvi on targem need siiski varem ära osta. Viimasel hetkel saabunud huvilised on pidanud mõnikord ka pikkade ninadega tagasi minema.

Lõpetuseks tuleb meenutada neile, kes burleskist suurt midagi ei tea ja võivad seega teha meelevaldse järelduse üksnes pildigalerii põhjal: burlesk on teatraalne meelelahutus täiskasvanutele. Sellesse ei saa ega pea suhtuma õhinapõhise puritaanlikkuse ehk etteheitva-moraalitsemisega.

Heldeke! asub Tallinnas, aadressil Tööstuse 13.