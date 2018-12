Pärnumaal pandi asuvas Lottemaa teemapargis punkt Eesti Vabariik 100 laste- ja noorteprogrammile ning tänati programmi eestvedajaid. Laste- ja noorteprogrammi lõpupeoga avati ka Lottemaa jõulumaa.

EV100 laste- ja noorteprogrammi lõpetamine toimus 15. detsembril algusega kell 11 Pärnumaal asuvas Lottemaa teemapargis. Ühe viimase suure kingitusena lastele ilmub 2019. aasta jaanuaris EV100 film "Lotte ja kadunud lohed", mille uut tegelaskuju Roosit tervitati. Lotte väikesele õele Roosile andis sünnitunnistuse Eesti lasteombudsman Ülle Madise.

Laste- ja noorteprogrammi suuremad algatused on näiteks "Laste Vabariik", "Eesti 100 tamme", "Igal lapsel oma pill" ja "100 e-külalistundi", millest osasaajaid on üle 200 000 inimese. Kokku on EV100 laste- ja noorteprogrammis ligi 840 sündmust.