GALERII! Ilma rihmata koera omanikku võib oodata kuni 800-eurone trahv

"Koerad on erinevad, aga vahel kui jookseb vabalt ringi suurem koer, siis ehmatab ikka ära küll," rääkis mööduv jalutaja täna varahommikul Stroomi ranna metsapargis patrullivatele munitsipaalpolitsei inspektoritele. "Inimesed ütlevad põhjenduseks, et peavad parki metsaks ning arvavad, et siin võib koera jalutada ilma rihmata," märkis Mupo Põhja-Tallinna piirkonna peainspektor Pavel Boitsov.

Viimasel ajal on sagenenud kaebused Merimetsa terviseraja ja Stroomi ranna piirkonnas ilma rihmata jalutavate koerte kohta. Mupo inspektorid alustasid erinevates Põhja-Tallinna piirkondades pistelisi reide. Peamiseks piirkonnaks on kõige rohkem kaebusi tekkinud Stroomi ranna piirkonnas.

Teisipäeva hommikul, reidi teisel päeval oli varahommik Stroomi ranna metsapargis pigem vaikne. "Tulime juba 7.30 hommikul ja täna oli kokku ainult viis koera, keda omanikud jalutasid ilma jalutusrihmata," rääkis Mupo Põhja-Tallinna piirkonna peainspektor Pavel Boitsov.

Esimesel päeval oli ilma rihmata jalutavataid koeraomanikke rohkem, umbes kümne ringis. "Ma ei leia, et sellised arvud näitaksid, et olukord on kriitiline, aga see võib olla ka seotud kellaajaga. Teeme reide erinevatel kellaaegadel ja käime ka õhtul pargist läbi, et veenduda olukorra tõsisuses," lisas Boitsov.

Koerte jalutusväljakuid napib

Reidi jooksul pöördus Mupo inspektorite juurde ka kohalik elanik, kes tõdes, et tunneb tõesti muret, sest jalutab metsapargis igapäevaselt ning näeb koeri lahtiselt ringi jooksmas. "Koerad on erinevad, aga vahel kui jookseb vabalt ringi suurem koer, siis ehmatab ikka ära küll," rääkis mööduv jalutaja.

Metsapargis jooksmas käiva Kadri sõnul on lahtiselt jooksvad koerad tõsine probleem, sest koerad on ettearvamatud ning tal on tekkinud koerte vastu hirm. "Viimane kord tekkis olukord, kus inimene jalutas kuue koeraga ja viis neist olid ilma rihmata. Üks neist hakkas haukudes minu poole jooksma ning koeraomanik hakkas hoopis mind sõimama, selle asemel, et oma koera tagasi kutsuda," rääkis tihti pargis jooksmas käiv Kadri. "Inimesi tuleb teavitada, sest nad ei ole kursis, et koertega jalutades on kohustuslik rihma kasutada," lisas ta.

Inspektori sõnul tehakse esimestel päevadel reidi käigus inimestele hoiatusi ning kohe trahvima ei hakata. Rikkumise puhul võib trahv aga ulatuda kuni 800 euroni. "Inimesed ütlevad põhjenduseks, et peavad parki metsaks ning arvavad, et siin võib koera jalutada ilma rihmata. Rõhutan, et tegemist ei ole metsa, vaid metsapargi ja linnaga. See on avalik ruum ja siin peab arvestama teatud reeglitega," ütles Boitsov.

Lisaks toob Boitsov välja, et inimesed põhjendavad koerte jooksutamist ilma rihmata ka sellega, et Põhja-Tallinnas pole piisavalt spetsiaalseid koerte jalutusväljakuid. "See vastab tõele. Põhja-Tallinnas on koerte jalutusväljakuid vaid kaks tükki: Ehte tänaval ning Karjamaa pargis. Kaks tükki on võrreldes teiste piirkondadega väga vähe ja neid oleks kindlasti juurde vaja," ütles Boitsov.

Avalikku randa koeraga tulla ei tohi

Stroomi randa valvavate G4S töötajate sõnul on üheks piirkonna probleemiks ka see, et inimesed tulevad koertega jalutama randa, kus seda teha ei tohi ning üleval on ka vastavad sildid. Kahjuks ei reageeri kõik inimesed G4S valvurite palvele rannast lahkuda ning ka sellistesse olukordadesse peab Mupo sekkuma.

Stroomi rannas on ka eraldi olemas koerte ujutamise koht, mis asub Stroomi ranna pikendusel 150 meetrit Rocca al Mare poole. "Koerte rannas võib koertega vabalt jalutada, aga inimestele mõeldud rannaalale koertega minna ei tohi," lisas Boitsov. "See on probleem, millega koostöös G4S-iga igapäevaselt samuti tegeleme."

Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirja kohaselt peab koer olema avalikus kohas alati jalutusrihma otsas. Lahtiselt võib koera jooksma lasta ainult aiaga piiratud koerte jalutusväljakutel. Tallinna on 20 koerte jalutusväljakut. Väljakute asukohad leiab Tallinna kodulehelt.

Koera väljaheiteid peab omanik koristama nii jalutusväljakul kui mujal.